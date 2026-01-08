La extracción de petróleo en 2025 alcanza los 605,3 MBOPD, el 100,05 por ciento del objetivo presupuestario

Jacarta – Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia informó, levantamiento aceite a lo largo del año 2025 alcanzará un promedio de 605.3 MBOPD o 100.05 por ciento de objetivo APBN. Bahlil lo transmitió en la conferencia de prensa sobre los Logros de Desempeño 2025 del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, que se celebró en la oficina del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Yakarta.

Lea también: Trump quiere control del petróleo en Venezuela y China: ¡socavando los derechos del pueblo!



«Gracias a Dios, nuestro objetivo hoy alcanzó 605,3 (MBOPD) o lo mismo que el 105 por ciento. Así que gracias a Dios, nuestro objetivo de levantamiento alcanzó el objetivo, incluso lo superó, aunque sea un poco», dijo Bahlil, el jueves 8 de enero de 2026.



Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Lea también: Trump: El dinero de las ventas de petróleo venezolano sólo puede usarse para comprar productos estadounidenses



Destacó que el logro del levantamiento del petróleo en 2025 será el primer aumento en los últimos 9 años. Porque el propio Bahlil admitió que en los últimos 10 años la extracción de petróleo nunca había alcanzado el objetivo indicado en el presupuesto estatal.

«Si miramos nuestro objetivo presupuestario de los últimos 10 años, el aumento nunca se logró. Primero, nuestro aumento aumentó en 2008, eso se debió a Banyu Urip si no me equivoco. Luego, en 2015-2016, después de eso nuestro aumento nunca volvió a alcanzar el objetivo presupuestario. Gracias a Dios, esta vez lo logramos», dijo.

Lea también: Rusia despliega submarino para escoltar a un petrolero desde Venezuela buscado por Estados Unidos



Luego, Bahlil también informó que los ingresos estatales no tributarios (PNBP) del sector de minerales y carbón (minerba) en 2025 se registraron en 138,37 billones de rupias o 108,56 por ciento, por encima del objetivo para 2025.

«El logro del objetivo del PNBP en el sector de minerales y carbón alcanzó el 108,56 por ciento, superando el objetivo. En el DIPA se incluyen 127,44 billones de rupias en el presupuesto estatal. Pero la realización fue de 138,37 billones de rupias», dijo Bahlil.

«Este es el objetivo de la Presupuesto Presupuestario, esta es la realización. Y debo decir honestamente que se trata de un trabajo en equipo, un trabajo que requiere innovación, concentración y totalidad. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque el Estado necesita fondos para financiar los programas de la gente», dijo.

Además, Bahlil también informó que el PNBP de Recursos Naturales de Petróleo y Gas (SDA) en 2025 se registró en 105,04 billones de IDR, o el 83,7 por ciento del objetivo de 125,46 billones de IDR. Bahlil explicó que aunque la extracción de petróleo alcanzó los 605,3 mil barriles por día, esto era una suposición. PIC que en el presupuesto estatal está fijado en 82 dólares por barril, en realidad sólo tiene un precio de 68 dólares por barril.