La extensión de la concesión de la carretera de peaje CMNP no es válida, Maki: la propiedad del gobierno debe estar tierna

Yakarta, Viva – Calles tol Cawang–Empalme Siempre un camino ocupado en Yakarta. Pero detrás de la densidad del tráfico, hay un gran problema que ahora está en el centro de atención, que es una extensión concesión Pt Citra Marga nusaphala Persada (CMNP) que se considera inválida y tiene el potencial de dañar el estado de billones de rupias.

El 23 de junio de 2020, CMNP recibió una concesión adicional hasta el 31 de marzo de 2060. De hecho, el antiguo contrato solo finalizó el 31 de marzo de 2025. Sin embargo, la extensión supuestamente se llevó a cabo sin una licitación, por lo que era el Párrafo 51 del Arguro 51 (1) del número de ley 38 de 2004 en las carreteras y el Artículo 36 Párrafo (2) PP número 27 de 2014.

«Lo que sea que pertenezca el gobierno al gobierno, debe ser una licitación, no puede», dijo el coordinador Maki, Boyamin SaimanViernes 19 de septiembre de 2025.

Los miembros del equipo de defensa de rescate de activos estatales Netty P. lubis dijeron que desde marzo de 2025 se debería haber devuelto la carretera de peaje Cawang -Priok.

«Los recibos ya no son apropiados para ingresar al CMNP», dijo Netty.

Según las reglas, una vez que se agota la concesión, la carretera de peaje regresa automáticamente al país. El gobierno es libre de decidir si ser subastado, administrado por SOES o incluso utilizado como una autopista sin aranceles. Pero resulta que los ingresos de peaje aún entran en efectivo de CMNP. A pesar de que la ganancia de esta sección es muy fantástica en RP1.36 billones en 2023 y RP1.16 billones en 2024.

Boyamin agregó nuevamente que las concesiones de peaje deben devolverse al gobierno. Si es necesario, se usa como una forma libre de barreras sin peateo para que la comunidad realmente sienta los beneficios.

«Incluso si regresas a BPJT, está bien. Los activos pertenecen al estado», dijo Boyamin.

Anteriormente informó, la oficina del Fiscal General abrió la votación sobre la noticia de presunta corrupción en la extensión de la concesión de carretera de peaje Cawang -Pluit propiedad de Pt Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). El camino de peaje pertenece a Jusuf Hamka.

El jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, enfatizó que este caso todavía estaba en la etapa de investigación. Es decir, no ha habido determinación de sospechosos o pasos de investigación.

«Todavía investigando si no me equivoco, todavía me profundizan. Todavía cerrado, si la investigación aún está cerrada», dijo Anang después de la conferencia de prensa de la Fuerza de Tarea de PKH, el viernes 12 de septiembre de 2025.

Como información, la oficina del Fiscal General está investigando la supuesta corrupción de la extensión de la concesión de carretera de peaje Cawang-Pluit por PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) TBK. Esta investigación está relacionada con la gestión de la carretera de peaje Cawang -Tanjung Priok -timur -Tanjung -los tres puentes Tres/Pluit cuyas concesiones terminaron el 31 de marzo de 2025, pero se les ha dado una extensión en junio de 2020 sin una subasta. La orden de investigación se emitió el 11 de julio de 2025.