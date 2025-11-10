La expresión de gratitud de Nova Arianto después de que la selección nacional sub-17 de Indonesia derrotara a Honduras

Doha, EN VIVO – Entrenador Selección Nacional de Indonesia sub-17, Nova Ariantoagradecido por la primera victoria de su equipo en Mundial Sub-17 2025.

Lea también: Más popular: La selección de Indonesia se salta la jornada de la FIFA y la FIFA multa al PSSI



Indonesia finalmente consiguió tres puntos por primera vez en la Copa Mundial Sub-17 de 2025, cuando ganó 2-1 a Honduras en el Campo siete de la Academia Aspire, en Doha, Qatar, el lunes. Esta fue también la primera victoria de la selección nacional durante su participación en el Mundial U17.

«Doy gracias a Dios porque una vez más agradezco estar en esta situación, donde puedo guiar a estos jóvenes jugadores a continuar su proceso en este Mundial», dijo Nova al reunirse después del partido.

Lea también: Este es el destino de la Selección de Indonesia Sub-17 tras las Libas de Honduras



«Y estoy agradecido de que hayan podido hacer una nueva historia. Una nueva historia de cómo pudimos ganar la Copa Mundial (U17)», dijo.

A pesar de estar feliz con el logro, Nova pide que Evandra Florasta y sus amigos no se conformen y puedan seguir creciendo en el futuro.

Lea también: Fantástico, la Selección de Indonesia Sub-17 venció a Honduras en el Mundial 2025



«Les pido a los jugadores que no se detengan aquí porque una vez más subirán de categoría y la esperanza es que sigan desarrollándose y adquieran buena experiencia durante el Mundial y eso es lo que se llevarán con ellos más adelante en el nivel superior», dijo Nova.

Sobre el papel, Indonesia todavía tiene muy pocas posibilidades de clasificarse entre los 32 primeros. Porque actualmente Indonesia se encuentra en la novena posición en la mini clasificación, con los mejores terceros clasificados con tres puntos y una diferencia de goles recibidos de menos cinco goles.

Indonesia tiene posibilidades de clasificarse si Arabia Saudita pierde 0-6 ante Mali en el último partido del Grupo L, o si Paraguay pierde fuertemente ante Irlanda en el Grupo J. Los partidos que jugarán Arabia Saudita y Paraguay se jugarán el martes (11/11).

El propio técnico Nova admitió que no conocía su futuro tras disputar el Mundial Sub-17 de 2025.

«En el futuro todavía no lo sé, porque después evaluaremos de nuevo lo que hicimos durante el Mundial y luego se lo entregaremos al PSSI», dijo Nova. (Hormiga)