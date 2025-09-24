La expresión cardíaca de Tasya Farasya antes de la prueba de divorcio de hoy: nunca pensé …

Yakarta, Viva – Prueba de divorcio principal entre celebridades Tasya farasya Y su esposo, Ahmad Assegaf, se celebró en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025. La agenda de mediación es el primer paso para las parejas que se han estado desarrollando durante casi 7 años.

Sin embargo, el día antes del juicio, Tasya en realidad vertió su corazón a través de las cargas de historias de Instagram que tocaron a muchas personas. Admitió que todavía tenía dificultades para aceptar el hecho de que su matrimonio tenía que terminar en una corte. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Se siente como ver las historias de otras personas. Nunca pensé que este capítulo se convertiría en el mío», escribió Tasya en inglés, citado VIVA.

La mujer de 33 años agregó, esperaba que todo lo que estaba sucediendo era solo una pesadilla.

«Esto se siente irreal … como me despertaré y todo vuelve a la normalidad», agregó.

La expresión cardíaca de Tasya de repente se convirtió en el foco público. Una figura que generalmente parece alegre y llena de energía en las redes sociales, ahora parece tan frágil para enfrentar la amarga realidad del hogar. Muchos fanáticos también inundan la columna de comentarios con oración y apoyo.

Como se sabe, Tasya demandó oficialmente divorciado Ahmad Assegaf el 12 de septiembre de 2025. Relaciones públicas del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta confirmó el registro de la demanda hace tres días.

La pareja que se casó en 2018 era originalmente conocida como goles de pareja y fueron bendecidos con dos hijos, Maryam y Jesús. Sin embargo, sus grietas domésticas finalmente estallaron al público después de que Tasya presentó una demanda.

Ahora, la atención pública está en el curso de la mediación hoy. La reunión de Tasya y Ahmad en la sala del tribunal será un determinante: si todavía existe la oportunidad de hacer las paces o el divorcio es realmente el final de su viaje doméstico.