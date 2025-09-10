La exposición ‘en el Museo de la Academia

Steven Spielberg Tomó el escenario en El Museo de la Academia de imágenes en movimiento en Los Ángeles el miércoles para presentar «Fauces: La exposición ”: la exhibición más grande que jamás haya sumergido en la película de gran éxito.

Después de una introducción de la presidenta del museo Amy Homma y una presentación en vivo del tema icónico de John Williams por la Orquesta de puntuación de Hollywood, Spielberg se acercó al podio, admitiendo de manera divertida: “Debido a que no estuve preparado en 1974 para que ‘Jaws’, o no preparé lo suficientemente preparado, decidí arriesgarme nuevamente y no estoy preparado con cualquier comentario hoy para hablar sobre usted, por lo que estoy con la mano, excepto con la mano de la mano, excepto con la mano de la mano. y la mitad caminando por la exposición que han reunido tan ingeniosamente ”.

Continuó con admiración por la nueva exhibición, que presenta más de 200 artefactos de la película, algunos de los cuales nunca antes habían estado en exhibición pública.

«Quiero decir, ¿por qué alguien, cuando filmamos la escena de apertura de Chrissy Watkins, fue tomada por el tiburón y tuvimos una boya flotando en el agua, sabrá llevar la boya a casa y sentarnos durante 50 años y luego prestarla a la academia?» Spielberg se rió: «¿Cómo lo sabían? No lo sabía. Pensé que mi carrera estaba prácticamente a la mitad de la producción en ‘Jaws’ porque todos me decían: ‘Nunca volverás a ser contratados’.

Luego, el director se volvió nostálgico por la engorrosa producción de la película, que tuvo lugar en Martha’s Vineyard cuando Spielberg era un cineasta de 26 años con solo dos características en su haber. Al disparar en el Atlántico, Spielberg recuerda: «Pensé que iba a ir bien, y realmente no tenía idea de que el segundo que tientas a la Madre Naturaleza y Tentan el destino, todo comienza a conspirar contra ti».

La película, que celebra su 50 aniversario este año, abrió el 20 de junio de 1975, pero su historia comenzó mucho antes de llegar a la pantalla plateada. Como la exhibición crónica, los productores de los estudios universales Richard D. Zanuck y David Brown habían optado por los derechos para la novela del mismo nombre de Peter Benchley antes de que se publicara el libro. En conjunto, contrataron a Spielberg y una producción comenzó en Massachusetts con un guión de Benchley y Carl Gottlieb, y está protagonizada por Roy Scheider, Robert Shaw y Richard Dreyfuss.

El letrero de la isla de Amity en la exposición del Museo de la Academia «Javia»

Emily Shur / © Academy Museum Fo

Según Spielberg, «la película fue 100 días de horario. Filmamos 158 días, pero nadie quería dejar de fumar». A pesar de la marea de la tripulación, las constantes reescritas con Gottlieb la noche anterior a las escenas fundamentales, y un tiburón animatrónico delicada, denominada cariñosamente Bruce después del abogado de Spielberg, que inicialmente no pudo trabajar en el agua salada de Nueva Inglaterra, «Jaws» envueltas y después de una campaña de marketing sin desembolsos, se convirtió en la película definitiva de verano. Ganó tres premios de la Academia, obtuvo una nominación a la Mejor Película, disparó la carrera de Spielberg y lanzó el ciclo de gran éxito de Hollywood que persiste hasta el día de hoy. El fin de semana pasado, el relanzamiento del 50 aniversario de la película fue la segunda película más taquillera en la taquillaGanando $ 8.1 millones.

Spielberg expresó una profunda gratitud por el resultado de la película y a todos los que colaboró ​​en ella. «La camaradería que ocurre cuando solo estás tratando de sobrevivir a algo, nos acercó a todos más. Nunca he estado más cerca de una tripulación o un elenco hasta muchos años después, pero este fue el mejor ejemplo de que cuando trabajas como equipo, en realidad me pueden dar una pelota a la línea de meta», concluyó: «Estoy muy orgulloso de la película. La película ciertamente me costó una libra de Flish, pero me dio una gran línea de carrera».

«Jaws: The Exhibition» se encuentra en la Galería Marilyn y Jeffrey Katzenberg del museo. La galería ha incluido previamente exhibiciones centradas en cineastas como John Waters y Hayao Miyazaki, pero «Jaws» marca la primera vez que alberga una exhibición centrada en una sola película.

La exposición explora la creación y el legado de «Jaws» a través de seis secciones distintas, rindiendo homenaje a la estructura magistral de tres actos del guión. La curadora senior del Museo de la Academia, Jenny, explicó que las seis secciones «lo llevan desde el acto uno al acto final de la película. Es realmente interesante tomar una película que ha sido tan conocida y dar a los visitantes de nuestro museo una nueva forma de experimentarla. En lugar de contarte las historias detrás de ‘Jaws’, te invitamos a experimentarla en un formato de exhibición».

Accesorios del bote de orca en la exhibición «Jaws»

Además de los más de 200 artefactos presentados en la exhibición, que abarcan desde la infame aleta de tiburón hasta la cabeza cortada que se encuentra en el fondo del mar, la exhibición también muestra experiencias interactivas y artefactos del legado de «mandíbulas». Una configuración de cámara permite a los visitantes recrear su propia Dolly Zoom en la línea de la toma más emblemática de la película; Una sección sobre la partitura de John Williams permite a los invitados interpretar las notas notas de dos notas que hacen eco a lo largo de la película; Y una versión en miniatura de Bruce permite a los visitantes controlar el tiburón a través de palancas animatrónicas. La exhibición también presenta el famoso letrero «Amity Island Welcumes You» de la película y una recreación del buque Orca, que los héroes llevan al mar abierto para cazar el tiburón titular en el clímax de la película.

«Jaws» ha sido durante mucho tiempo parte del Museo de la Academia, literalmente, ya que una de las primeras bruces restantes cuelga permanentemente del techo del edificio. «No creo que nadie se pregunte por qué ‘Jaws’ como una película pertenece al Museo de la Academia como tema de una exposición importante», dice, él, «es la misión del Museo de la Academia celebrar películas y cineastas significativos, por lo que parece muy apropiado que comenzaríamos con ‘Jaws'».

Disfraces de «Jaws» en el Museo de la Academia

Andrew McGowan

«Jaws: The Exhibition» se abre al público el domingo y permanecerá hasta el 26 de julio. Al presentar a Spielberg, Homma también señaló que el museo está planeando una retrospectiva sobre el director, que se exhibirá en 2028.

La exhibición de «Jaws» fue comisariada por él junto con la curadora asistente Emily Rauber Rodríguez y la asistente curatorial Alexandra James Salich. El grupo de asesoramiento de exhibiciones incluye al conservacionista oceánico y defensora de la política marina Wendy Benchley, profesora asociada en la División de Estudios de Cine y Medios de la USC JD Connor, el mezclador de sonido Peter J Devlin y la editora Terilyn A. Shropshire.