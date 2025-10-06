La exposición de equipos de defensa en el aniversario de TNI es el mensaje de la fortaleza infidel de Indonesia a otros países

Yakarta, Viva -El 80 aniversario del Ejército Nacional de Indonesia (TNI) no solo presenta un magnífico desfile militar, sino que también contiene el significado de la diplomacia de defensa.

Leer también: La razón por la que Jokowi estaba ausente en la ceremonia del 80 aniversario del TNI fue revelada



A través de la exposición del sistema principal de armamento (equipo de defensa), Indonesia muestra al mundo que su poder militar continúa modernizando para enfrentar desafíos globales.

Investigadores y observadores seguridad internacionalUlta Lavenia, afirmando que la exposición de equipos de defensa en este impulso no es solo un símbolo de celebración, sino también un mensaje estratégico para otros países.

Leer también: Momento del Ministro de Defensa Sjafrie retira la mano de Danpuspomad para abrir el camino de Prabowo en el aniversario de TNI



«Sí, es cierto. Es muy importante y no se puede negar. Por ejemplo, cuando vemos a China, el mundo discute su desfile militar. Ayer también PRABOWO estuvo presente allí, estaba en el centro de atención e incluso provocó que Estados Unidos convirtiera su ministerio de defensa en el Ministerio de Guerra», dijo Ulta como dijo Tvone.



Investigador e observador de seguridad internacional, Ulta Lavenia

Leer también: 80 aniversario del TNI, Ministro de Defensa Sjafrie: No lastimes a la gente



Según él, el significado detrás de este tipo de exposición militar es mostrar que Indonesia tiene un sistema de defensa calificado y está listo para proporcionar un efecto disuasorio (efecto disuasorio) a aquellos que tienen el potencial de interrumpir la soberanía.

«Con eso pueden mostrar fuerza y ​​la medida en que pueden hacer algo si hay otros países que son inquietantes. Ese es un mensaje para ser transmitido. Por lo tanto, espero que a través del comandante en este aniversario también podamos mostrar a otros países que tenemos un sistema de defensa calificado», dijo.

Fuerza esencial óptima en la era de Prabowo

Ulta también mencionó que la dirección de la política de defensa en la era del presidente Prabowo Subianto ahora es más ambiciosa. Si anteriormente Indonesia se centró en la fuerza esencial mínima, ahora el concepto se incrementa a una fuerza esencial óptima.

«Con el liderazgo de Pak Prabowo, amigos en comisión, ya no hablo sobre la fuerza esencial mínima, sino la fuerza esencial óptima. Porque Pak Prabowo quiere que su motivación sea óptima, no solo un mínimo del 40 por ciento, sino cómo ser lo más posible optimizado», explicó.



Presidente indonesio Prabowo Subianto en el 80 aniversario del TNI Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Esta política está en línea con la tendencia geopolítica Global es cada vez más multipolar, donde la rivalidad entre países principales como Estados Unidos y China se está volviendo agudo. Se requiere que Indonesia fortalezca a sus militares para continuar teniendo una posición estratégica en la región asiática.