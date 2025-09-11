La explosión masiva de petroleros de gas en la Ciudad de México mata a 3 personas, hiere a otras 70







Ciudad de México El alcalde dijo el miércoles por la noche que tres personas habían muerto y que 70 resultaron heridas en la explosión de un camión de petroleros de gas a lo largo de una importante carretera de la Ciudad de México.

La alcaldesa Clara Brugada llamó a la explosión debajo de un paso elevado de la carretera un ‘emergencia’ que quemó 18 vehículos y dejó 19 de los heridos en estado de tumbas.

Brugada dijo que los fiscales estaban investigando, pero parecía que el camión explotó después de que se inclinaba la carretera.

Fuente