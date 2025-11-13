La explosión en SMAN 72 Yakarta está relacionada con la radicalización en línea, las redes sociales son una tierra para la propaganda extrema

Jacarta – El experto en terrorismo, Noor Huda Ismail, dijo la acción. explosión De SMAN 72 Yakarta hace algún tiempo relacionado con el fenómeno radicalización en el ciberespacio. Huda sospecha que el presunto autor estuvo expuesto a una ideología extrema debido a la difusión contenido y los manifiestos terroristas que circulan en redes sociales.

«Esta acción está relacionada con la radicalización en línea, especialmente por la difusión de contenidos, de manifiestos terroristas», dijo Huda cuando fue contactada el jueves 13 de noviembre de 2025.

Según Huda, si el manifiesto realmente perteneciera al autor y estuviera relacionado con determinadas motivaciones políticas, entonces la acción podría calificarse de terrorismo. «Pero puede ser que no haya sido él (el presunto autor). Sí, habrá que esperar a que se lleve a cabo la investigación», afirmó.

Huda dijo que había mucho contenido cargado radicalismo en las redes sociales no puede separarse de los esfuerzos de los grupos radicales que quieren ampliar el apoyo utilizando el espacio digital como el medio de propaganda más eficaz.

El presunto autor de la explosión en SMAN 72 Yakarta fue encontrado tirado cerca de armas

«Este grupo siempre quiere obtener apoyo de fuera de su círculo. Bueno, las redes sociales son baratas y pueden llegar ampliamente. Y lo más importante, si realizan actividades fuera de línea, comenzarán a ser monitoreados de cerca», dijo Huda.

Según Huda, el uso de las redes sociales por parte de grupos radicales no es extraño. «Nunca pienses que son personas extrañas. Usan las redes sociales exactamente de la misma manera que los empresarios o empresarios usan las redes sociales para ganar redes, ser fácilmente reconocidos y facilitar el acceso a sus seguidores», dijo el fundador de la Fundación para la Paz Prasasti.

Nombró a Jamaah Ansharut Daulah (JAD), un grupo afiliado al Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS), como una de las redes radicales más activas que difunden propaganda en el ciberespacio. Sin embargo, recordó que el proceso de radicalización es cada vez más complejo.

«En el mundo global existe el término ‘ensalada de radicalización’. Entonces, aquellos que están radicalizados toman ideología de varios grupos. Algunos son de grupos islámicos radicales, algunos son de grupos radicales de izquierda y algunos son de grupos nacionalistas radicales», dijo Huda.

Su objetivo, dijo Huda, es generar apoyo para ideologías violentas y fomentar el odio hacia los partidos que consideran oponentes. «Consideran a los gobiernos que no están de acuerdo con sus puntos de vista como tagut, enemigos legítimos a los que atacar. Los funcionarios y los grupos minoritarios también son a menudo objetivos», afirmó.