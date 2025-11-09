La explosión en SMAN 72 Yakarta es un caso importante

Jacarta – El comisionado de la Comisión de Protección Infantil de Indonesia (KPAI), Diyah Puspitarini, dijo que fue un incidente. explosión eso paso SMAN 72 Yakarta es un caso grande.

Según él, nunca se han producido explosiones, especialmente en las escuelas. Por lo que en este caso pidió a todas las partes que realicen supervisión para que incidentes similares no vuelvan a ocurrir.

«Creemos que este es un gran caso, porque no ha sucedido antes», dijo en SMAN 72 Yakarta, el domingo 9 de noviembre de 2025.

Diyah también solicitó que no sólo el Ministerio se encargue de este incidente. Educación sólo los implicados sino también una responsabilidad conjunta de todas las partes.

«No sólo el Ministerio de Educación, sino todos los ministerios, el Ministerio de Empoderamiento de la Mujer, el Ministerio de Asuntos Sociales, nos aseguramos de que también estén presentes e involucrados, esto está de acuerdo con el mandato de la Ley de Protección Infantil», explicó.

El ambiente en el Hospital Islámico Cempaka Putih donde ocurrieron las víctimas de la explosión del SMAN 72 en Yakarta

Por otro lado, se sabe que el presunto autor es un estudiante. Invitó a los agentes del orden. ley para procesarlo.

«Si hay niños que están en conflicto con la ley, entregaremos el proceso, porque ya existe una Ley sobre el Sistema de Justicia Penal Juvenil y estamos esperando los resultados de la decisión de la policía», dijo.

Como se informó anteriormente, la explosión ocurrió en SMAN 72 Yakarta durante las oraciones del viernes.

Como resultado de este incidente, decenas de estudiantes tuvieron que ser trasladados de urgencia al hospital para recibir asistencia médica.

Basado en información del Director Principal del Hospital Islámico Cempaka Putih, dr. Pradono Handojo el pasado sábado, en su mayoría víctima Experimentó pérdida de audición debido a la fuerte presión de la explosión.

Aunque el estado físico de las víctimas está empezando a mejorar, considera que la recuperación mental es el mayor desafío tras el incidente.

«Como dijo el representante de KPAI, creemos que la recuperación física se producirá rápidamente porque los niños aún son pequeños, excepto en el departamento de audición, donde alrededor de dos tercios tienen pérdida auditiva», afirmó.

Explicó que actualmente no hay más víctimas de la explosión siendo atendidas en el servicio de urgencias (IGD) del hospital. Del total de pacientes que fueron tratados, a 29 se les permitió regresar a casa, mientras que otros 14 aún están bajo tratamiento hospitalario.

tvOnenews.com/Aldi Herlanda