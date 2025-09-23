





Al menos 24 personas, incluidas mujeres y niños, fueron asesinadas y varias otras heridas el lunes cuando los materiales explosivos almacenados en un compuesto propiedad de los talibanes paquistaníes explotaron en el noroeste Pakistándijo la policía. El incidente tuvo lugar en el área madura de Tirah Valley en el distrito de Khyber de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, que bordea Afganistán.

La administración local negó los rumores sobre los ataques aéreos de los aviones de combate paquistaníes en el complejo, diciendo que los explosivos utilizados en la fabricación de bombas explotaron, causando la muerte de 24 personas, incluidos 14 militantes. Al menos 10 civiles, incluidas mujeres y niños, fueron asesinados, junto con 14 militantes en la explosión, Oficial de la Casa de la Estación, Tirah policía Estación, dijo Zafar Khan.

Los residentes, sin embargo, afirmaron que el compuesto fue golpeado por ataques aéreos. El complejo fue el hogar de una gran cantidad de líderes y agentes militantes locales, incluidas docenas de combatientes afganos. Fue considerado como un centro para la producción de dispositivos explosivos improvisados ​​y entrenamiento de francotiradores.

