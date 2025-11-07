La explosión de SMAN 72 en Yakarta supuestamente comenzó por acoso, este es el peligro del acoso para la salud mental de los adolescentes

Jacarta – La explosión en SMAN 72 Yakarta el viernes 7 de noviembre de 2025 por la tarde dejó dolor y grandes interrogantes. La explosión que se produjo en la zona de la mezquita de la escuela supuestamente involucró a un estudiante que se cree que era la víctima. intimidación o intimidación.

El testigo dijo que el perpetrador había experimentado presión psicológica debido a que sus amigos a menudo se burlaban de él y lo condenaban al ostracismo.

Esta acusación genera profundas preocupaciones sobre cómo el impacto del acoso puede causar lesiones mentales graves e incluso alentar a alguien a cometer acciones peligrosas.

El impacto del acoso en la salud mental Adolescentes



Ilustración de una víctima de bullying.

Más allá de estos incidentes, el acoso escolar es una acción que tiene graves impactos, especialmente en la salud mental de los adolescentes. Así lo reveló un gran estudio de la Universidad de Manchester.

Citando el sitio web oficial, este estudio involucró a más de 26.000 personas de entre 12 y 15 años y encontró que el acoso escolar era una de las principales causas de los síntomas de ansiedad y depresión.

La investigación también muestra diferencias en el impacto entre niños y niñas. En los adolescentes, los trastornos mentales como el estrés y la depresión pueden hacerlos más vulnerables a convertirse en víctimas de acoso en el futuro.

Mientras tanto, para las adolescentes, la experiencia de ser víctima de acoso escolar suele provocar una disminución del apoyo social y de las amistades, lo que empeora su condición psicológica.

Estos hallazgos enfatizan que el acoso no es sólo un problema de conducta social, sino también un problema de salud mental que necesita un tratamiento serio. Los adolescentes que sufren acoso escolar continuamente tienden a retirarse de su entorno, perder la motivación para estudiar e incluso sentirse inútiles.

El papel de las escuelas y las familias en la prevención del acoso

El acoso es difícil de eliminar por completo sin la participación de todas las partes. Los investigadores enfatizan la importancia del apoyo social y un ambiente positivo en la escuela como protección para la salud mental de los jóvenes.

«Nuestra investigación proporciona nueva evidencia importante sobre el impacto destructivo del acoso en la salud mental de los adolescentes. Existe una necesidad urgente de intervenciones efectivas para abordar los problemas que enfrentan los niños y niñas durante este importante período de desarrollo de sus vidas», afirmó el Dr. Qiqi Cheng, autor principal del estudio.