La explosión de Dahsyat destruye un edificio farmacéutico de cuatro correos en South Tangerang, Policía: no hay muertes

South TangerangVIVA – Explosión Hard sacudió el área de Pondok Pucung, Pondok Aren, South Tangerang City, el miércoles por la noche, 8 de octubre de 2025. El incidente destruyó el edificio de cuatro historias de Nucleus Farma e hizo a los residentes en pánico.

En la grabación de video recibida, el frente del edificio fue destruido. Muro edificio Brota, mientras que el concreto y los restos de vidrio se dispersan en la carretera. El sonido de la explosión fue llamado para ser escuchado hasta el radio de cientos de metros de la escena.

El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Pondok Aren, comisionado adjunto de la policía, Junaedi, confirmó la existencia de la explosión. Dijo que los oficiales de policía todavía estaban investigando en la escena del crimen (TKP).

«Sí, es cierto, esto todavía está en la escena del crimen. La causa exacta aún es que investigamos», dijo Junaedi cuando se confirmó el miércoles por la noche.

Aunque la explosión sonó muy dura y dañó la mayoría de los edificios, Junaedi se aseguró de que no hubiera víctima El alma en el incidente.

«Nada, no hay víctimas», dijo.

Hasta ahora, el área de construcción destruida ha sido equipada con una línea policial. Los oficiales conjuntos de la policía, los bomberos y el South Tangerang BPBD todavía están llevando a cabo un examen de la fuente de la explosión que supuestamente se origina en el edificio.