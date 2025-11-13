La exploración en Rhode Island es difícil, la perforación de 10 pozos sólo tiene el potencial de encontrar tres fuentes de petróleo y gas

Jacarta – Jefe del Grupo de Trabajo Especial para Actividades Comerciales Upstream de Petróleo y Gas (SKK Petróleo y gas), Djoko Siswanto dicho, la probabilidad de encontrar fuentes de petróleo y gas a partir de actividades exploración en Indonesia es del 30 por ciento.

«En Indonesia, donde antes el índice era de 1 entre 10, ahora es del 30 por ciento. Por lo tanto, la probabilidad de encontrar petróleo y gas ya es del 30 por ciento a partir de las actividades de exploración», dijo Djoko en una reunión de audiencia (RDP) con la Comisión XII de la RPD RI, el miércoles 12 de noviembre de 2025.

«Así, por ejemplo, si perforamos 10 pozos, si Dios quiere, se descubrirán tres (petróleo y gas)», dijo.

Sin embargo, Djoko informó que Indonesia todavía tiene muchas cuencas de petróleo y gas que no han sido exploradas. Uno de los obstáculos que provoca esto, por ejemplo, está relacionado con aspectos licencia y especialmente presupuesto exploración.

Actualmente, el presupuesto de exploración sigue siendo de poco más de mil millones de dólares estadounidenses (EE.UU.). De hecho, su partido admitió que había intentado mejorar sus aspectos fiscales.

«También estamos tratando de acortar y acelerar el proceso de concesión de licencias y lo más importante es el presupuesto para la exploración porque ningún banco nacional quiere financiar la exploración porque los riesgos son grandes», dijo Djoko.

Por lo tanto, SKK Migas propone que en el Proyecto de Ley de Petróleo y Gas (RUU) que se está redactando actualmente, Indonesia pueda aprender de Inglaterra a través de British Petroleum y de Malasia a través de Petronas sobre cómo financiar las actividades de exploración.

El pozo SAS 1 del proyecto Seleraya Belida (SRB) que ya está operando con un levantamiento de 2.000 barriles de petróleo por día (BOPD)

En Inglaterra, continuó, hubo una época en la que todos los ingresos del petróleo y el gas se utilizaban para la exploración, lo que dio lugar al descubrimiento de yacimientos de gas bastante grandes en el noreste de Inglaterra.

Asimismo, parte de los ingresos del Contrato de Producción Compartida de Petronas se destina a actividades de exploración.

«Con nosotros hace unos años nuestra producción llegó a 1,6 millones (barriles equivalentes de petróleo por día. Nuestra concesión en ese momento era de 600 mil, entonces exportamos más o menos 1 millón, entonces nos convertimos en un país de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo). Ahora es todo lo contrario, importamos mucho, seguimos importando, luego las importaciones de GLP (Gas Licuado de Petróleo) son bastante grandes, casi el 80 por ciento y las importaciones de gasolina», dijo Djoko.