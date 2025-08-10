La explicación del viceministro Stella llamando al programa MBG puede hacer que los estudiantes sean matemáticas más inteligentes al inglés

Yakarta, Viva – Viceministro de Educación, Ciencia y Tecnología (Wamendiktisaintek) Stella Christie dijo que el programa gratuito de alimentación nutritiva (Mbg) Puede mejorar las habilidades o hacer que los estudiantes sean más inteligentes matemáticas Y Inglés Estudiantes en Indonesia.

Explicó que este es muy potencialmente un gran potencial cuando el programa MBG se empaqueta a través de formas creativas como aprender mientras come en la escuela.

Hizo hincapié en esto al visitar la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Stan el segundo día de la Convención de Ciencia, Tecnología e Industria Indonesia (KSTI) 2025 en el Bandung Institute of Technology, West Java. Stella también proporcionó educación relacionada con el programa MBG.

UMKM BRI Fostered se convierte en un proveedor de programas MBG

«Con el programa MBG, los niños no solo obtienen una buena nutrición, sino que también aprenden a contar y conocer inglés a través de los tipos de alimentos», dijo Stella en un comunicado oficial en Yakarta, citado el domingo 10 de agosto de 2025.

Además, también declaró que el programa MBG puede motivar, honrar la memoria, al tiempo que aumenta el espíritu de aprender a los niños. Eso también se ha demostrado científicamente.

«Según la evidencia científica, este programa puede ser un medio de motivación y desencadenantes para perfeccionar la memoria y el conocimiento de los niños de manera efectiva», dijo.

Varios estudiantes de SDN 29 Pontianak disfrutaron de platos de alimentos nutritivos (MBG) gratis Foto : VI VV.OO

Anteriormente, el jefe de BGN Dadan Hindanana reveló que el nivel de asistencia de los estudiantes en las escuelas aumentó al 95 por ciento después del programa MBG. Antes de que hubiera MBG, la presencia de estudiantes en la escuela era de alrededor del 70-80 por ciento, ahora gracias a MBG al 95 por ciento.

«Incluso hay una historia de Papua, un nieto que inicialmente debe ser despertado cada mañana por su abuela para ir a la escuela, ahora el nieto es el que despertó a su abuela por la mañana debido al espíritu de querer poder MBG», dijo Dadan. (Hormiga)