La experiencia ‘se dirige a Chicago

¡Chicago! «Carrera de arrastre«Está listo para servirle con una nueva experiencia inmersiva.

«Drag Race: The Experience» celebrará el carisma, la singularidad, el nervio y el talento, llevando a los fanáticos más allá de la pantalla y directamente al mundo de la franquicia.

Los invitados serán transportados a través de los espacios más emblemáticos presentados en «RuPaul’s Drag Race», desde el juego Werk Room y Snatch en el panel principal y de jueces. La activación contará con Opps de fotos y desafíos interactivos, así como imágenes exclusivas invisibles de la serie, visitas a la sala confesional, un Salón de la Fama de All Stars de la vida real y más. La activación tendrá una carrera limitada en un espacio de eventos ubicado en 2367 W Logan Blvd, Chicago, IL 60647, y estará abierto a los fanáticos los sábados y domingos.

«Por primera vez, nos estamos desatendiendo y te estamos llevando detrás del espejo unidireccional para mostrarte cómo se hace la salchicha», dijeron Fenton Bailey y Randy Barbato, cofundadores de Mundo de la maravilla. «Puedes werk the Werk Room, caminar por la pista y convertirte en la imagen de tu imaginación, sashaying con un retrato de ti mismo transformado a través de nuestro dragrador».

Los boletos estarán disponibles en dos niveles, con un boleto VIP que incluye ranuras de tiempo flexibles y un encuentro con una reina de la carrera de arrastre destacada dentro del salón sin suerte. La mercancía exclusiva y los coleccionables también estarán disponibles para su compra en el lugar, con boletos VIP que reciben un descuento del 20%.

A lo largo de su residencia, el espacio también albergará una multitud de eventos, proyecciones y estrellas fiestas en apoyo de espectáculos en toda la franquicia global de «Drag Race», y estará disponible para alquilar para eventos corporativos y privados.

La experiencia del evento se suma a la extensa lista de eventos en vivo en vivo de World of Wonder, como RuPaul’s Dragcon, un espectáculo de residencia en vivo de Drag Race en Las Vegas, estrenos de alfombras rojos y fiestas en su histórico Teatro de Hollywood y más.

Entradas para arrastrar la carrera La experiencia es a la venta aquí.