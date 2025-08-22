Dharamshala, Viva – Expansión Militar chino De Tíbet muy dañino para el ecosistema Himalaya Lo cual es frágil y aumenta el riesgo para la seguridad climática y del agua en el sur y sudeste de Asia, según nuevos informes publicados el lunes por el Instituto de Política de Seguridad y Desarrollo (ISDP) con sede en Estocolmo.

En un informe titulado «Costos ecológicos de seguridad: desarrollo militar y cambios ambientales en el Tíbet», ISDP destacó que la rápida militarización en la meseta tibetana, hogar para los glaciares y reservas de permafrost más grandes en Asia, ha desencadenado trastornos ambientales cuyo impacto está mucho más allá de las zonas militares.

ISDP advierte que este cambio amenaza la biodiversidad y la seguridad del agua de millones de residentes aguas abajo.

«La presencia de los militares Porcelana «En el Tíbet, ha evolucionado desde el despliegue inicial en la década de 1950 para convertirse en una red militar compleja relacionada con la estrategia de defensa y el marco económico chino», el informe fue informado por el portal de noticias tibetano, Phayul, Viernes 22 de agosto de 2025.

Presencia militar

Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, el Ejército de Liberación Popular (PLA) ha movilizado entre 70,000 y 120,000 tropas en la meseta tibetana, con alrededor de 40,000-50,000 colocadas en el distrito militar tibetano.

Las imágenes satelitales y los estudios de campo citados en el informe muestran que la construcción de carreteras, túneles, carreras aéreas y bases extensas en la región de permafrost aceleran la degradación de la tierra.

La meseta tibetana tiene alrededor de 1.06 millones de km de permafrost cuadrados, la zona de alta residencia más grande del mundo y es un importante absorbente de carbono. La temperatura del suelo allí ha aumentado entre 0.1 ° C y 0.5 ° C cada año durante los últimos 30 años, lo que causa permafrost inestable.

El informe advirtió que la actividad militar empeoró esta degradación, liberó los gases de efecto invernadero almacenados e interrumpió el frágil sistema de agua.

ISDP enfatizó que «la colocación de instalaciones militares en todo el tibetano son los pasos de defensa y proyección de la fuerza, pero cada una tiene un impacto ecológico». ISDP agregó: «Esta degradación no solo tiene un impacto en los ecosistemas locales, sino que también contribuye a la inestabilidad climática global».

Este estudio identificó alrededor de 35,000 km cuadrados muy vulnerables que deben protegerse de una gran actividad militar. Las recomendaciones presentadas incluyen: Formar una zona de preservación ecológica alrededor de los glaciares y las fuentes de agua. Aplicar estándares de construcción estrictos.

Restaurar ecosistemas de entrenamiento posmilitar. Desarrollo de infraestructura sostenible, incluido el tratamiento de residuos y la protección del permafrost.

El informe también instó a Beijing a aumentar la transparencia y cooperar con las ONG internacionales, así como advirtiendo que la militarización tibetana tiene «impactos amplios en el aire cruzado».

La estabilidad ecológica tibetana, especialmente en el mantenimiento de la seguridad del agua en Asia, depende del equilibrio entre la expansión militar y la preservación ambiental. «Aunque algunas iniciativas ambientales muestran progreso, velocidad y escala de cambio impulsadas por los militares aún son preocupantes», escribió ISDP

Los analistas argumentan que el aumento del poder militar de Beijing en el Tíbet está impulsado por consideraciones externas e internas. Externamente, el Tíbet funciona como un amortiguador estratégico en el medio de la relación deteriorada con la India, incluidas las disputas fronterizas y la confrontación, como los enfrentamientos mortales en el Valle de Galwan 2020.

Mientras que internamente, el fortalecimiento de la presencia militar ayuda a Beijing a enfatizar un control más estricto sobre los ciudadanos tibetanos, cuya libertad cultural y religión se han limitado durante mucho tiempo, informó durante mucho tiempo. Phayul.