La expansión del financiamiento del acceso al empoderamiento de las MIPYME puede acelerar el crecimiento económico nacional

Yakarta, Viva – El Ministerio Coordinador de Empoderamiento Comunitario alienta a las compañías de capital de riesgo a hacer una incubación intensiva para abrir el acceso a la financiación y los mercados para UmkmAl igual que las empresas Loid en Yakarta. Esto está en línea con el programa estratégico juntos.

Leer también: El Gran Premio de Pertamina de Indonesia 2025 pronto estará presente la próxima semana. Este es un flashback del éxito 2024



Diputado para el empoderamiento Economía Reveló la comunidad y la protección de los trabajadores migrantes Kemenko, Leontinus Alpha Edison, este programa es uno de los pasos concretos del gobierno para crear un impacto económico real. Además, las PYME son la columna vertebral de la economía indonesia.

«Las MIPYME son nuestro pulso económico, pero muchos están atrapados en una micro escala. Nuestra tarea no solo es proporcionar capacitación, sino que abre una puerta de concreto: la puerta del capital y las puertas del mercado. A lo largo de juntos, queremos que las MIPYME elegidas no solo sobrevivan, sino que crecen exponencialmente. Si tienen éxito, se crearán cientos de nuevos empleos.

Leer también: Festival de arte multatuli Rangkasbitung Economic Jack, los hoteles completos para las MIPYMES están en demanda



Como se sabe, refiriéndose a los datos del Ministerio de Coordinación para los Asuntos Económicos, los actores de MIPYME contribuyen a más del 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. El sector MIPYME también es muy dominante en el empleo, que es casi el 97 por ciento con más de 64 millones de unidades de negocios. Mientras que el papel de los actores de MIPYME en las exportaciones totales de Indonesia alcanzó alrededor del 15.7 por ciento.

El registro del programa se abrirá del 26 de septiembre al 1 de octubre de 2025. Leon continuó explicando que esta iniciativa fue diseñada para responder a los desafíos de las MIPYME en la escala comercial alentando.

Leer también: Hashim: el compromiso de RI para cambiar los desafíos climáticos se convierte en oportunidades de desarrollo verde



En su implementación, durante tres meses los participantes obtendrán un plan de estudios estructurado, la orientación directa de los CEO y los profesionales industriales, así como el acceso a redes estratégicas. Lo más destacado del programa es día de lanzamientoDonde las diez mejores MIPYME tienen la oportunidad de obtener el apoyo de la financiación de la financiación inicial de Loid Ventures.

Según Leon, esta colaboración enfatiza la importancia de la sinergia entre la política pública y la agilidad del sector privado. Mientras tanto, Tanti Senjaya, Especialista en relaciones gubernamentales Loid Ventures, declaró el compromiso de su partido de apoyar el ecosistema comercial nacional, especialmente las empresas micro, pequeñas y medianas.

«Con el enfoque de extremo a extremo que incluye educación, instalaciones y capital, esperamos que esta iniciativa tenga un impacto real para las MIPYME y apoye la aceleración del crecimiento económico nacional en línea con la visión del Sr. Presidente Prabowo Subianto «, dijo Tanti.