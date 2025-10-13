La expansión de XLSmart continúa

Jacarta – PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk, a través de la marca Smartfrenamplió oficialmente la cobertura de las redes de datos 4G LTE y VoLTE a Gianyar, Klungkung y Karangasem Regencies, Bali.

Este paso es parte del compromiso de Smartfren de brindar servicios de Internet rápidos, estables y confiables para todos los niveles de la sociedad.

Con esta expansión, la gente de Gianyar ahora puede disfrutar de conectividad de alta calidad para respaldar diversas actividades digitales, desde comunicaciones, educación, turismo hasta el desarrollo de la economía creativa local.

Director de marketing Smartfren XLSmart, Sukaca Purwokardjono, admitió que triplicar la red en Gianyar, Klungkung y Karangasem era un compromiso para brindar la mejor experiencia digital a la gente de Bali.

«Con una red más amplia y más fuerte, queremos apoyar el progreso del sector turístico, la economía creativa, la educación y las MIPYMES locales para que estén más conectadas y competitivas», dijo, a través de un comunicado oficial, el lunes 13 de octubre de 2025.

Smartfren ha aumentado la capacidad y la cobertura en varios subdistritos principales, como Gianyar, Ubud, Sukawati y Tampaksiring, además de ampliar la infraestructura de red a Klungkung, Karangasem y pronto seguirá en varias otras ciudades de Bali.

Gracias a la construcción y optimización del nuevo BTS, los clientes de Smartfren ahora pueden disfrutar de servicios de Internet cómodos y sin preocupaciones con varios paquetes de datos ilimitados y de cuota.

Smartfren también ofrece llamadas gratuitas a todos los números XL y AXIS siempre que tengas un paquete activo.

Para los servicios telefónicos, Smartfren confía en los servicios VoLTE (Voice over LTE) con una calidad de voz súper clara y se puede utilizar simultáneamente con el uso de datos.

Los datos internos muestran el potencial de aumentar el tráfico en más del 20 por ciento después de esta expansión.

Además de ampliar la red, Smartfren también presentó el producto Unlimited Suka-Suka, un paquete de Internet flexible diseñado para satisfacer las necesidades de datos de trabajadores, estudiantes, mipymes y creadores digitales.

«Este producto ofrece a los clientes la libertad de ajustar el uso de datos según sus actividades, al tiempo que fortalece nuestra posición como socio de transformación digital para la sociedad indonesia», explicó Sukaca.