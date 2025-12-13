La exitosa inyección mundial Ozempic ahora disponible en India







La importante farmacéutica danesa Novo Nordisk lanzó el viernes su éxito de taquilla diabetes tipo 2 Tratamiento inyectable Ozempic, mundialmente popular por sus beneficios para perder peso. Ozempic ahora está disponible en India en presentaciones de 0,25 mg, 0,5 mg y 1 mg en ‘FlexTouch Pen’, un lápiz fácil de usar que se administra una vez a la semana, a un costo inicial de Rs 2200 por semana, anunció la compañía aquí.

El director general de Novo Nordisk India, Vikrant Shrotriya, dijo a través de Ozempic que la compañía busca brindar a los pacientes una terapia innovadora y accesible para el tratamiento de la diabetes tipo 2, al mismo tiempo que ofrece un control de peso significativo y protección cardíaca y renal a largo plazo.

«Somos muy juiciosos en términos de precios en India. Realmente sigue siendo muy competitivo, tanto interna como externamente, ofrecer a un precio como este», dijo Shrotriya a PTI cuando se le preguntó cómo Ozempic Los precios en la India se comparan con otros mercados globales.

«Yo diría que todavía se encuentra dentro de la zona de asequibilidad de los precios, que está en un rango para países similares a la India». Novo Nordisk comercializa Ozempic exclusivamente como tratamiento para la diabetes tipo II en la India, añadió. «Solicitamos diabetes tipo 2. Obtuvimos (la aprobación del regulador de medicamentos de la India)», señaló.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente