El dólares de milwaukee han tenido un buen comienzo en 2025-26, derrotando al Magos de Washington y Raptores de Toronto en dos de sus primeros tres juegos.

Giannis Antetokounmpo Ha estado magnífico en tres partidos, promediando 36 puntos por partido junto con 16 rebotes y siete asistencias.

También está disparando las luces, con un porcentaje de tiros de campo del 68% y un 66,7% desde el rango de tres puntos.

Y, sin embargo, a pesar de sus llamativos números y un récord ganador en Milwaukee, lo único que está en la mente de los fanáticos del baloncesto es cuándo terminará Giannis dejando a los Bucks.

Gracias a su final de verano. interés en unirse el Knicks de Nueva York, Se ha especulado que Antetokounmpo está saliendo de Milwaukee y mirando otros destinos.

Propuesta de cambio de tres equipos envía a Giannis a Golden State y a Jimmy Butler a Detroit

En una idea comercial propuesta por primera vez por Zach Buckley de Bleacher Report, los Milwaukee Bucks enviarían a Antetokounmpo al guerreros del estado dorado, los guerreros enviarian Jimmy mayordomo hacia pistones de detroit, y los Bucks recibirían una gran cantidad de selecciones y jugadores.

Los Golden State Warriors obtienen: Giannis Antetokounmpo

Los Detroit Pistons obtienen: Jimmy Butler, selección de segunda ronda de 2030 (de GSW)

Los Milwaukee Bucks obtienen: Jaden IveyBrandin Podziemski, Isaiah Stewart, Tobias Harris, selección de primera ronda de 2026 (de GSW), intercambio de selección de primera ronda de 2027 (de GSW), selección de primera ronda de 2028 (de GSW), intercambio de selección de primera ronda de 2031 (de GSW), selección de primera ronda de 2032 (de GSW)

En este acuerdo, la Conferencia Este se vuelve un poco menos dura con la resta del Griego Freak.

«Los Bucks sólo cambiarán a Antetokounmpo si él lo exige. Y aunque han seguido agotando sus recursos con la esperanza de que eso nunca suceda, él se siente más cerca de la salida que nunca». escribió Buckley.

«Si los Bucks alguna vez se vieran arrinconados exactamente en esa esquina, este paquete comercial no sería su peor salida. Tres selecciones de primera ronda y dos intercambios de primera ronda es un botín, particularmente de un equipo construido alrededor de un hombre de 37 años (Curry), un hombre de 35 años (Draymon Verde) y un hombre de 30 años (Antetokounmpo)”.

Milwaukee obtiene un botín enorme por su dos veces MVP, consiguiendo jugadores fundamentales Jaden Ivey, Brandin Pod Ziemia, y Isaías Stewart.

Los tres jugadores tienen ventajas intrigantes y podrían florecer con los Bucks.

Si bien darían un paso atrás, una verdadera reconstrucción estaría en marcha en Milwaukee, armada con un tesoro escondido de capital de draft y jugadores prometedores.

Por qué los Warriors estarían en apuros para aprobar el trato

Para los Golden State Warriors, el acuerdo es una obviedad.

Butler ha sido un gran jugador para ellos durante su breve paso por el Área de la Bahía, pero la oportunidad de cambiarlo por un jugador del calibre de Antetokounmpo es demasiado buena para dejarla pasar.

Crea una nueva ventana de campeonato para los Warriors, una que se extiende más allá Steph Curry eventual jubilación.

«La combinación de Antetokounmpo con Curry en la ofensiva de los Warriors no sería tan fluida como lo fue la de Kevin Durant, pero la asociación podría resultar igual de potente». continuado Buckley.

«Golden State podría canalizar más repeticiones con el balón hacia Giannis, mientras mantiene a Curry tan amenazador como siempre con pantallas sin balón y su energía infinita».

Los Warriors se convierten instantáneamente en contendientes en la Conferencia Oeste con un trío de Curry, Antetokounmpo y Draymond Green.

Por qué los Pistons hacen el trato

En una Conferencia Este debilitada, los Detroit Pistons tienen la oportunidad de hacer todo lo posible.

Mientras Cade Cunningham se ha convertido en una superestrella en ciernes, Detroit carece gravemente de opciones de anotación fuera de su ex primera selección general.

Landing Butler soluciona eso, y puede que valga la pena cortar los lazos con prometedores como Ivey y Stewart para que esto suceda.

«La compensación sería que Butler es mayor, un poco más dominante con el balón y menos confiable como tirador externo que el coprotagonista ideal de Cunningham, pero nuevamente, esa imperfección está esencialmente incluida en ese precio». concluyó Buckley.

«Mientras los Pistons tuvieran algún tipo de espacio viable a su alrededor, estos creadores instintivos podrían hacerlo funcionar uno junto al otro».

Si bien los Pistons pierden algunas piezas clave de profundidad, ciertamente se convierten en un mejor equipo en general y se marcan como una amenaza en el Este con la pareja de Cunningham y Butler.