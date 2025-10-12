La exitosa comedia británica está lista para regresar

“Los intermedios”, la exitosa serie de comedia adolescente británica que le dio al mundo una biblioteca malhablada de citas hilarantemente pueriles, sin mencionar dos películas derivadas de gran éxito, parece lista para regresar.

Banijay UK y Fudge Park Productions, la empresa fundada en 2015 por creadores de espectáculos Ian Morris y Damon Beesleyhan llegado a un acuerdo que, según dicen, «allana el camino para el regreso del exitoso título de comedia». Aún se desconoce en qué forma regresará “The Inbetweeners” y en qué plataforma, aunque Morris y Beesley sugirieron que giraría en torno a los personajes originales.

«Es increíblemente emocionante estar planeando más aventuras para nuestros cuatro amigos favoritos (ooh amigos)», dijeron en un comunicado.

Emitida originalmente en E4 en el Reino Unido entre 2008 y 2019, “The Inbetweeners” sigue las desventuras del adolescente suburbano Will MacKenzie y sus amigos Simon Cooper, Neil Sutherland y Jay Cartwright en el ficticio Rudge Park Comprehensive mientras navegaban por la vida escolar, la amistad, los vínculos masculinos, la cultura de los chicos y los encuentros sexuales fallidos. Originalmente fue concebido como un contrapunto más realista al exitoso programa británico para adolescentes «Skins», que muestra una adolescencia que es incómoda y, como sugirió Morris en ese momento, en su mayoría «basura».

Más de tres series, “The Inbetweeners”, establecieron nuevos récords de audiencia para el canal y ganaron múltiples premios. Siguieron dos películas exitosas, estrenadas en 2011 y 2014 respectivamente. El primero estableció un récord para el fin de semana de estreno más importante para una comedia del Reino Unido en el momento de su estreno y la secuela también batió récords de taquilla.

Realizado por Bwark Productions, la compañía original fundada por Morris y Beesley, que luego vendió a Zodiak Media (adquirida por Banijay en 2016), el nuevo acuerdo desbloquea lo que se describe como «los derechos y el potencial de traer de vuelta a ‘The Inbetweeners’ para nuevas audiencias en una variedad de plataformas que incluyen cine, televisión y teatro».

«Estamos encantados de anunciar esta emocionante asociación con Banijay, quien comparte nuestra visión y ambición de una de las comedias más emblemáticas de la historia británica», dijo Jonathan Blyth, director general de Fudge Park. «Este es un momento maravilloso para los fanáticos, hay conversaciones emocionantes en marcha y más noticias por seguir».

Patrick Holland, CEO de Banijay UK, añadió: «He trabajado con Damon e Iain en varios proyectos de Fudge Park a lo largo de los años y estuve encantado de retomar la conversación sobre el futuro de ‘The Inbetweeners’ con ellos. Tienen una visión creativa contagiosa de la marca que resonará en audiencias nuevas y antiguas, así que no puedo esperar para comenzar».

Banijay Rights son distribuidores de “The Inbetweeners”.

Desde que terminaron la serie, Morris y Beesley han trabajado en numerosos proyectos, juntos o separados, y formaron equipo en la película de comedia «The Festival» y más tarde en la serie de la BBC «The First Team». Beesley también creó la serie “White Gold”, protagonizada por muchos miembros del elenco de “The Inbetweeners”, mientras que Morris coescribió la comedia deportiva “Next Goal Wins” junto a Taika Waititi, fue uno de los creadores de la serie de Apple “Time Bandits” y recientemente dirigió la película de Netflix “My Oxford Year”.