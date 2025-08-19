La existencia de una asignación de la Cámara se considera más efectiva que la provisión de viviendas oficiales para el legislador

Yakarta, Viva – Presidente de la Agencia de Presupuesto (Banggar), RPD RI dijo que Abdullah evalúa Prestación La vivienda del legislador es más eficiente en comparación con la provisión de RJA (Casa Puesto de miembro). La razón, dijo, para mejorar RJA requiere mucho dinero.

«Es mejor ser un subsidio de vivienda que cientos de miles de millones cada año para reparar RJA. Rehab RJA, mantener el parque, el guardia de seguridad, el daño de la vivienda de RJA es grande», dijo en el complejo del Parlamento, martes 19 de agosto de 2025.

«Más eficiente, subsidio de vivienda. Lo devolvemos al país, de modo que el país que lleva o para los niveles en los gobiernos que no pueden ser vivienda», continuó.

RDP YLBHI y la Comisión III del Parlamento indonesio discutieron el proyecto de ley del Código de Procedimiento Penal Foto : Antara/Bagus Ahmad Rizaldi

Este político PDIP evalúa que con la provisión de subsidios de vivienda, entonces Miembro de DPR RI ya no necesita viajar largas distancias para contratar en el área de Senayan.

«Sí, tenga sentido y también el miembro promedio de la DPR ahora si la reunión es más rápida que antes. Porque, en promedio, por aquí, Friends of the DPR. No lejos ciertamente. Si todavía está buscando un lejos, está feliz. Está buscando difícil», agregó.

Anteriormente, el vicepresidente del parlamento indonesio, Adies Kadir enfatizó que salario Los principales miembros del DPR 2024-2029 no han aumentado. Esto fue transmitido por ADIES para responder al tema de un aumento en los salarios de los legisladores.

«El salario no está actualizado, todavía recibimos un salario de aproximadamente Rp. 6.5 millones, casi 7 millones de Rp.», Dijo ADIES en el complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, martes 19 de agosto de 2025.

Sin embargo, Adies explicó que hubo varios aumentos en los componentes de asignación del legislador. Citó la asignación de arroz para aumentar a alrededor de Rp12 millones de los RP10 millones anteriores.

Con un aumento en la asignación, Adies dijo que los representantes del pueblo podrían embolsar un salario de casi RP. 70 millones cada mes.

«El salario no aumenta, soy muy firme en el salario que no aumenta. La asignación de alimentos se ajusta al índice actual, tal vez recibiendo casi Rp69 millones a Rp70 millones», dijo Adies Kadir.

Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana Reunión en la Comisión III del Parlamento indonesio

ADIES también reveló que los miembros del DPR ya no obtienen una posición en casa como el período anterior. En cambio, los legisladores obtienen una asignación de vivienda de Rp50 millones cada mes.

«Tal vez para un sustituto de una residencia oficial, un miembro del DPR con alrededor de Rp50 millones de dinero de alquiler, está abordando dinero con un precio de RP3 millones al mes, creo que todavía tiene sentido con sus deberes estatales», dijo Adies.

La asignación de vivienda de Rp50 millones cada mes se considera ideal. En comparación con el precio de alquiler de una Cámara alrededor de Senayan, RP. 3 millones por mes.