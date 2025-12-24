La existencia de Aura Kasih está en el punto de mira en medio de la cuestión de su romance con Ridwan Kamil

VIVA – No Aura Kasih volvió a ser un debate público después de que surgieron problemas que lo vinculaban con Ridwan Kamil. En medio de estas acusaciones, la atención del público se centró en la noticia de que la cantante y actriz se encontraba en el extranjero. Esta información fue revelada cuando su equipo legal brindó información sobre el proceso legal que actualmente atraviesa Aura Kasih, especialmente en lo que respecta a la determinación de la tutela infantil.

En una entrevista por videollamada, el equipo legal de Aura Kasih explicó que su cliente no estuvo presente en la audiencia de determinación de la custodia de los hijos en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta porque el proceso del juicio se llevó a cabo electrónicamente o en el tribunal electrónico. Yanti Nurdin dijo que la decisión del juez en ese momento todavía estaba esperando los resultados oficiales del tribunal. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«Hoy planeamos decidir sobre la determinación de la tutela de los niños. La audiencia será e-court (electrónica), pero aún no ha salido del tribunal, los resultados no nos han sido enviados», dijo Yanti Nurdin a los medios de comunicación.

Añadió que Aura Kasih ya conocía el calendario y el panel de jueces no le pidió que se presentara en persona.

Cuando se le preguntó sobre el paradero de Aura Kasih, Yanti Nurdin dio una respuesta que inmediatamente llamó la atención. Aura Kasih decidió continuar con sus actividades personales, incluso irse de vacaciones, en medio de los problemas que se estaban desarrollando.

«Es como si estuviera de vacaciones, eso parece», dijo.

Este feriado también está relacionado con los procesos administrativos que se están tramitando. Yanti explicó que la solicitud de determinación de tutela de menores se realizó para facilitar el procesamiento de documentos importantes, incluidos asuntos para viajar al extranjero.

«Ayer tramitamos la solicitud para determinar la tutela del niño. Eso fue para encargarnos de los documentos, hermana. Como visas, asuntos de inmigración si quieres ir al extranjero, escuela, etc.», explicó.

Mientras tanto, otro abogado, Yanti Nurdin, negó firmemente todas las acusaciones que vinculan a Aura Kasih con el tema de la infidelidad. Dijo que la información que circulaba era falsa y tenía el potencial de manchar el buen nombre de su cliente.

«Así que es una cuestión de chismes, añadiré a eso. No todo es cierto», dijo con firmeza.