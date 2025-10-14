La exención del 100 por ciento del IVA en la compra de una casa continúa hasta finales de 2027

Jacarta – El Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, anunció que la política del Impuesto al Valor Agregado correrá a cargo del Gobierno (PPN DTP) 100 por ciento para la compra de terrenos para casas y pisos (apartamentos), extendido hasta el final 2027 próximo.

Lea también: Purbaya habla abiertamente sobre el presupuesto de MBG de 70 billones de IDR que devolvió BGN



Así lo afirmó el Ministro de Finanzas en la edición de octubre de 2025 de la conferencia de prensa de APBN KiTA celebrada en la oficina del Ministerio de Finanzas en el centro de Yakarta.

El Ministro de Finanzas espera que la decisión del gobierno de ampliar el DTP del IVA al 100 por ciento pueda mantener el poder adquisitivo de la clase media y, al mismo tiempo, fomentar el desempeño del sector inmobiliario.

Lea también: Purbaya confirma Rp. 112,4 billones de fondos gubernamentales se han convertido en crédito productivo, consulte los detalles



«Para mantener el poder adquisitivo de la clase media y apoyar al sector inmobiliario que tiene un gran efecto multiplicador, se proporciona un IVA DTP doméstico de hasta 5 mil millones de IDR para los primeros 2 mil millones de IDR», dijo Purbaya, el martes 14 de octubre de 2025.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, APBN KiTA Octubre de 2025 Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, APBN KiTA Octubre de 2025 Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Lea también: Purbaya registra un déficit presupuestario de 371,5 billones de IDR al 30 de septiembre de 2025, esta es la causa



«De lo que se dio inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2026, ahora se ha vuelto a prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027», dijo.

Purbaya admitió que la asignación de la política de IVA DTP del 100 por ciento apuntaría a la compra de 40 mil viviendas cada año.

«Se trata pues de un nuevo impulso para el sector inmobiliario», afirmó.

En la misma ocasión, el Director General de Estrategia Económica y Fiscal del Ministerio de Finanzas, Febrio Kacaribu, confirmó que posteriormente se crearía un nuevo Ministro de Regulación de Finanzas (PMK) que se convertiría en la base de esta política.

«Haremos un PMK para el DTP del IVA que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027. Porque esto es bueno para la certeza empresarial, para que los desarrolladores puedan planificar (la construcción de unidades) más y más rápido», dijo.