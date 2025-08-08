La ex selección del draft de los Sixers deja a la NBA, se une a Panathinaikos

Richaun Holmes ingresó a la NBA a través del Filadelfia 76ersUsando su 37ª selección en el Draft de la NBA 2015. Holmes pasó los primeros tres años de su carrera con los Sixers, jugando en 156 juegos de temporada regular para la franquicia.

Desde que dejó Filadelfia, Holmes ha disfrutado de paradas con el Phoenix Suns, Reyes de sacramento, Dallas Mavericks y más recientemente el Washington Wizards. Sin embargo, después de llegar al mercado de la agencia libre este verano, no parece que Holmes obtuviera mucho interés de la NBA.

Como tal, el hombre grande de 31 años ha decidido llevar sus talentos a Europa. Michael Scotto de Hoopshype informó el movimiento a través de X el 5 de agosto.

«Richaun Holmes ha aceptado un acuerdo con Panathinaikos que lo convertirá en uno de los jugadores mejor pagados de Europa, dijeron las fuentes a @hoopshype», escribió Scotto. «Holmes promedió 7.4 puntos en un 65% de disparos y 5.7 rebotes con los Wizards la temporada pasada. Holmes tuvo interés en múltiples equipos de Eurolague».

Panathinaikos ganó la Euroliga en 2024. Holmes fortalecerá una lista ya talentosa que presenta a los ex talentos de la NBA Kendrick Nunn y Jerian Grant. Holmes sin duda esperará que algunas fuertes actuaciones en Europa puedan abrir la puerta a un potencial regreso de la NBA en el futuro. Pero si ese no es el caso, podría convertirse en una de las principales estrellas de Grecia y en la Euroliga.

Yabusele habla sobre lo que lastimó la temporada de Sixers

Holmes puede mirar Yabusele de Guerschon Como prueba de que puedes ir a Europa y luego volver a la NBA en el futuro. Sin embargo, Yabusele estaba en las primeras etapas de su carrera cuando dejó la NBA por primera vez, en lugar de tener poco más de 30 años como Holmes.

Sin embargo, Yabusele ha demostrado ser un talento de la NBA. Disfrutó de una fuerte temporada de regreso con los Sixers durante la campaña 2024-25, a pesar de las luchas de la franquicia con la salud y los malos rendimientos.

Durante una aparición reciente en el podcast «The Roommates», Yabusele citó los oficios de temporada de la franquicia como la causa principal del declive de los Sixers.

«Siento que lo intentamos, y luego lo que realmente cambió el equipo un poco fue, en mi opinión, los oficios», dijo Yabusele. «Porque siento que estábamos allí. Los chicos solo estaban heridos. Deberíamos confiar en un poco más de eso e intentar dejar que los muchachos vuelvan a poder perseguir, intentan llegar a los playoffs. Y luego siento que cuando cambiamos eso, básicamente, cambiamos a cuatro muchachos o algo así. Y luego hay como cuatro nuevos chicos, y luego fue un muchos muchachos que siguieron firmando por 10 días, así que, así, lo que fue difícil, así que, así que, lo que fue, así que, así que fue lo que fue difícil. saber, con los compañeros de equipo «.

Yabusele dejó a los Sixers este verano, firmando un acuerdo con los New York Knicks. Ahora competirá por un campeonato junto a Jalen Brunson y Ciudades de Karl-Anthony.

Sixers le dio a Yabusele una oferta de contrato bajo

A pesar de impresionar a los Sixers durante su temporada de regreso, Yabusele golpeó la agencia libre sin restricciones este verano sin garantizar que regrese a la franquicia. En un aparición reciente en SK Week TV, Yabusele reveló que Daryl Morey lo había hecho una oferta de bola baja.

«Pensé, ‘Está bien, si quieren resignarme y luego me dan algo bueno, volveré seguro. Y si quieren que me vaya, entonces me iré'», dijo Yabusele. «No tuve ningún resentimiento ni un momento difícil. Pero casi no hicieron una oferta real. Lo hicieron, pero fue realmente bajo. Entonces, para ser transparente, sentí: ‘Oh, Dios mío, chicos, parece que realmente no quieren que me quede’. Fue una situación, pero no hay resentimientos.

Sin embargo, el nuevo acuerdo de Yabusele con los Knicks lo mantendrá en la NBA hasta al menos 2027, cuando tenga 31 años, que tiene la misma edad que Holmes es ahora, ya que se embarca en un nuevo capítulo en su propia carrera.