La ex selección de Curazao revela la otra cara de Patrick Kluivert tras separarse de la selección de Indonesia

VIVA – Carrera Patricio Kluivert juntos Equipo Nacional Indonesia terminó amargamente. Vino con la misión de llevar a Garuda a volar. Copa del Mundo 2026El ex entrenador de Curazao fracasó estrepitosamente después de que el equipo rojiblanco fuera eliminado en la cuarta ronda de clasificación.

Lea también: Resultados de los jugadores de la selección nacional de Indonesia en el extranjero: Kevin Diks detiene al RB Leipzig, Jay Idzes derrotado por el Boss Djarum’s Club



Reforzado por un cuerpo técnico holandés, Kluivert todavía no pudo dar sorpresas. Fuertes críticas llegaron de varios partidos, algunos incluso consideraron que su futuro como entrenador estaba en números rojos porque no logró demostrar su capacidad.

Sin embargo, surgieron voces diferentes de exjugadores. Timnas CurazaoJarchinio Antonia. El delantero, que ahora juega en el Ajax Amateur, defendió a su ex entrenador.

Lea también: Razones para que Irán boicotee el sorteo del Mundial 2026



Antonia, que trabajó directamente con Kluivert, admitió que tuvo una experiencia positiva. Según él, Kluivert es una persona tranquila, clara en la comunicación y tiene un enfoque que hace que los jugadores se sientan cómodos.

«Lo considero un muy buen entrenador, tal vez porque me llevo muy bien con él. Es muy claro en la comunicación y tranquilo en el banquillo. Tengo muchos recuerdos felices con él», dijo Antonia a Voetbalprimeur.

Lea también: La magia de Ole Romeny ayuda a Oxford a ganar, Elkan Baggott solo puede ver la derrota de Ipswich



Aun así, Antonia no hizo caso omiso de que Kluivert necesitaba mayores pruebas en el mundo del entrenamiento, sobre todo después del fracaso con Indonesia.

Antonia reveló que Kluivert tenía que ser más realista sobre su capacidad. Cree que el técnico no debería aceptar una oferta de un gran club como el Ajax de Ámsterdam si algún día llega.

«Honestamente, creo que tiene calidad. Pero el Ajax y la cultura holandesa son demasiado duros para él», dijo.

Antonia enfatizó que la presión en un Club tan grande como el Ajax no encajaría con el carácter tranquilo de Kluivert. Según él, el riesgo de despido sería muy grande, aunque fuera sólo una cuestión de tiempo.

Esta situación, dijo Antonia, ya se hizo visible cuando Kluivert aceptó repentinamente la oferta de hacerse cargo Selección Nacional de Indonesia. «Esa presión no le conviene», dijo.

Además, Antonia comparó la situación de Kluivert con la de John Heitinga, el entrenador del Ajax que fue despedido después de sólo cuatro partidos.

“Con el tiempo que tenía Heitinga lo despidieron después de cuatro partidos”, dijo Antonia.

Según él, la tranquilidad y la confianza en uno mismo son activos importantes para que Kluivert permanezca en el mundo del entrenamiento. Sin embargo, gestionar un club o equipo con expectativas explosivas sólo hará que vuelva a ser víctima de la presión.