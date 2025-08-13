La ex primera dama surcoreana fue arrestada relacionada con el escándalo de gratificación de la bolsa de lujo

Seúl, Viva – Ex Capital Corea del Sur, Kim Keon Hee, detenido El martes por la noche, 12 de agosto de 2025, después de que el tribunal emitió una orden de detención relacionada con las acusaciones corrupción que él negó. Este arresto fue anunciado por un fiscal especial que dirigió la investigación desde principios de junio.

Kim se convirtió en la única ex primera dama que fue detenida en Corea del Sur, luego de su esposo, el ex presidente Yoon Suk Yeol, que estaba en prisión. Actualmente, Yoon se prueba los cargos de rebelión después de su derrocamiento en abril pasado, después de un intento de no imponer una emergencia marcial en diciembre.

En el juicio del martes por la mañana, Kim estuvo presente con un traje negro e inclinándose frente a los medios sin dar una declaración. Después del juicio, esperó el veredicto en el centro de detención en Seúl.

Ex primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee fue arrestada

Según la acusación, Kim enfrentó una serie de acusaciones que podrían terminar en prisión durante años, incluidos el fraude de valores, el soborno y el comercio de influencias ilegales.

Supuestamente recibió un premio de lujo, como el colgante Van Cleef por valor de más de 60 millones de ganancias (US $ 43,000) usadas mientras asistía a la Cumbre de la OTAN 2022 con su esposo, pero no se informó en un informe sobre los resultados de la riqueza de los funcionarios estatales.

Kim también fue acusado de recibir dos bolsas de Chanel por valor de 20 millones de collares de diamantes de un grupo religioso, a cambio de la influencia de los intereses comerciales del grupo.

El fiscal evaluó que existía el riesgo de que Kim destruyiera pruebas e interrumpiera la investigación, las razones recibidas por el tribunal al otorgar la detención.

Kim negó la acusación a través de su portavoz, Oh Jeong-hee. Afirmó que el colgante que llevaba fue falso comprado hace 20 años en Hong Kong. Pero el fiscal declaró que los bienes eran originales y fueron administrados por empresas de construcción nacionales para ser utilizadas en la cumbre de la OTAN.

El abogado Kim no ha presentado más comentarios sobre este asunto, pero previamente habían negado las acusaciones contra Kim, y desestimaron el informe de noticias sobre algunos de los premios supuestamente recibidos como una especulación infundada.

Mientras tanto, Yoon Suk Yeol enfrenta la amenaza de cadena perpetua o sentencia de muerte por cargos de rebelión y abuso de poder. El ex presidente negó haber cometido errores y se negó a asistir a una audiencia judicial o interrogado por el fiscal.