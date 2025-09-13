





La ex presidente del Tribunal Supremo Sushila Karki el viernes por la noche se convirtió en Nepal Primera mujer Primera Ministra en dirigir un gobierno interino, terminando los días de incertidumbre política después de que la dispensación de KP Sharma Oli se vio obligada a dejar de fumar ante una agitación a nivel nacional provocada por una prohibición de las redes sociales. El presidente Ramchandra Paudel administró el juramento de cargo a Karki, de 73 años, esta noche tres días después de que Oli renunció al puesto de primer ministro luego de los peores disturbios que la nación del Himalaya ha presenciado en décadas.

El presidente Ramchandra Paudel dijo que el nuevo gobierno cuidador dirigido por el primer ministro interino Karki tiene el mandato de celebrar nuevas elecciones parlamentarias en seis meses. A la ceremonia de juramentación del nuevo primer ministro asistieron el presidente del Tribunal Supremo de Nepal, los altos funcionarios del gobierno, los jefes de seguridad y los miembros de la comunidad diplomática. En Nueva Delhi, India dio la bienvenida a la formación del nuevo gobierno interino en Nepal. «Tenemos la esperanza de que esto ayude a fomentar la paz y la estabilidad», dijo el Ministerio de Asuntos Externos (MEA). «Como vecino cercano, un compañero democracia y un socio de desarrollo a largo plazo, India continuará trabajando estrechamente con Nepal para el bienestar y la prosperidad de nuestros dos pueblos y países», dijo. Karki fue elegido para liderar el gobierno interino después de una reunión entre el presidente Paudel, los principales latones militares de Nepal y los manifestantes juveniles, que encabezaron las protestas antigubernamentales.

El ex presidente de la justicia, conocido por su integridad y de habla simple, estudió en Universidad Hindú de Banaras. Una reunión celebrada entre el presidente Paudel, el jefe del ejército de Nepal y los representantes de los manifestantes `Gen Z` acordaron el nombre de Karki para dirigir el gobierno interino después de una serie de reuniones. En la primera reunión de su gabinete, es probable que le recomiende al presidente la disolución del parlamento según una comprensión alcanzada durante las negociaciones entre los líderes juveniles y el presidente, dijeron las principales fuentes. El presidente Paudel también consultó a los líderes de todos los principales partidos políticos, expertos legales y líderes de la sociedad civil por separado antes de decidir nombrar a Karki como el cuidador primer ministro. Las principales demandas de los manifestantes de la Generación Z incluyeron verificar la corrupción, poner fin al desorden político y el nepotismo. Las protestas de «Gener Z» dirigidas por los estudiantes que comenzaron contra una prohibición del gobierno en las redes sociales se expandieron a una campaña más amplia que refleja las crecientes críticas públicas de la dispensación OLI y la élite política del país sobre la supuesta corrupción y la apatía hacia la gente común.

Aunque la prohibición de las redes sociales se levantó el lunes por la noche, la intensidad de las protestas creció el martes con el enfoque de la agitación que cambia a la presunta corrupción y estilos de vida de lujo de la élite política. En su carta de renuncia al presidente Paudel, Oli había citado las «circunstancias extraordinarias» que enfrenta Nepal y dijo que está dejando de allanar el camino para una resolución «constitucional y política» de la situación actual. Más temprano el viernes, el presidente de la Cámara de Representantes de Nepal, Devaraj Ghimire, y el presidente de la Asamblea Nacional, Narayan Dahal, pidió resolver el punto muerto político en curso «dentro del marco de la Constitución». «El estado de derecho y el constitucionalismo no deben pasar por alto», dijo una declaración conjunta, emitida después de una reunión entre Ghimire y Dahal. También instaron a todas las partes a abordar las demandas de los manifestantes y comprometerse con una democracia más fuerte y próspera. «Estamos seguros de que no debemos alejarnos del estado de derecho y el constitucionalismo», dijeron, enfatizando que el proceso continuo para formar un gobierno liderado por ciudadanos debería abordar las demandas de los manifestantes mientras garantiza que la democracia se fortalezca más fuerte y más resistente «.

Los últimos datos de la policía de Nepal dijeron que al menos 51 personas, incluido un ciudadano indio, murieron en el ‘Gen Z’ liderado protestas violentas Eso comenzó el lunes. El ejército nepalés tomó el control de la situación de seguridad después de que Oli renunció como primer ministro. El Superintendente Senior de Policía Ramesh Thapa, quien es copotador de la policía de Nepal, dijo que las víctimas incluyen a un nacional indio y tres policías, informó el periódico Katmandú Post. Poco después de tomar el control de la situación de la ley y el orden después del colapso del gobierno, el ejército había emitido órdenes prohibitivas. El ejército extendió el jueves las órdenes de prohibición en tres distritos del valle de Katmandú mientras permitía el movimiento público durante ventanas específicas, ya que la nación del Himalaya volvió gradualmente a la normalidad.

Mientras tanto, la Asociación Hotelera Nepal (HAN) dijo el viernes que la industria hotelera de Nepal, un ingreso vital de ingresos de su economía impulsada por el turismo, ha sufrido una pérdida de más de 25 mil millones de rupias nepalesas después de que casi dos docenas de hoteles en todo el país fueron destrozados, saqueados o antecedidos durante las protestas antigubernamentales dirigidas por estudiantes. Entre el peor golpe está el Hilton Hotel en Katmandú, que solo reportó daños superiores a los 8 mil millones de rupias, informó mi Portal Republica News, citando una declaración de Han. Las autoridades nepalesas anunciaron medidas temporales para facilitar a los ciudadanos extranjeros varados en el país debido al toque de queda en curso en el valle de Katmandú. Según los funcionarios de inmigración, los viajeros internacionales cuyas visas fueron válidas hasta el 8 de septiembre ahora pueden obtener Permisos de salida y regularizan sus visas sin pagar tarifas adicionales, informó el Himalaya Times.

