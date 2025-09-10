La ex estrella de los Cachorros de Chicago anuncia la jubilación

Imaginar

El miércoles, la primera base Anthony Rizzo anunció su retiro de Major League Baseball, empatando un arco en una carrera de 14 años que incluía ganar un título de la Serie Mundial con el Cachorros de Chicago en 2016.

Los Cachorros anunciaron que la organización honrará a Rizzo antes del partido de este sábado contra los Rays de Tampa Bay en Wrigley Field. En el futuro, el jugador de 36 años servirá como embajador del Club Central de la Liga Nacional.

En 2012, Rizzo se convirtió en un favorito de los fanáticos instantáneos en Chicago después de un intercambio del Padres de San Diego. Su carrera también incluyó un período de cuatro años con el Yankees de Nueva York De 2021 a 2024.

El camino de Anthony Rizzo a los Cachorros

El Medias Rojas de Boston Recortó a Rizzo de Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida, en 2007, seleccionándolo en la sexta ronda.

En 2008, se sometió a quimioterapia y superó el linfoma de Hodgkin. Él creó el Fundación Familia Anthony Rizzo en 2012 para ayudar a los pacientes con cáncer y a sus familias.

Después de unas pocas temporadas en el sistema de ligas menores de Boston, lo trataron a los Padres, el equipo con el que hizo su debut en la MLB en 2011. El tiempo de Rizzo en San Diego fue breve, ya que jugó solo 49 juegos con los Padres antes de ser cambiados a los Cachorros en la temporada baja de 2012.

El bateador zurdo se convirtió en una parte integral de una organización de los Cachorros que incluía All-Stars en ambos lados del campo, incluido el campocorto Javier Báez, el tercera base Kris Bryant y los lanzadores principales Kyle Hendricks y Jake Arrieta.

Rizzo ganó tres selecciones consecutivas de All-Star de 2014-16, y los 32 jonrones que bateó en 2017 extendió su racha de cuatro temporadas consecutivas con 31 o más jonrones. Lo más destacado de su carrera se produjo en 2016 cuando los Cachorros derrotaron a los entonces C-Cleveland Indian Four Games a tres en la Serie Mundial 2016. Jugando la primera base, Rizzo recibió un lanzamiento de Bryant en la tercera base después de una bola de tierra para asegurar la última salida y romper la sequía de campeonato de 108 años de los Cachorros.

La tenencia de Anthony Rizzo con los Yankees

Los Cachorros se sometieron a una venta de incendios en la fecha límite de intercambio en 2021, enviando a Báez a los Mets de Nueva York, Bryant a los Gigantes de San Francisco y Rizzo a los Yankees.

Similar a Chicago, los fanáticos de Nueva York gravitaron a la personalidad infecciosa de Rizzo cuando el veterano jugó sus últimas tres temporadas y media junto con Aaron Judge y Giancarlo Stanton.

Su mejor año ofensivo con los Yankees fue en 2022, cuando bateó .224/.338/.480 con 32 jonrones y un OPS+ de 130. Los Yankees llegaron a los ALCS por primera vez desde 2019, pero sufrieron un barrido a manos de los Astros de Houston.

Las lesiones limitaron a Rizzo a 99 juegos en 2023 y 92 juegos en 2024, pero estuvo sano por la pérdida de los Yankees en la Serie Mundial del año pasado. En mayo de 2023, Rizzo, jugando primero, chocó con Fernando Tatis Jr. de los Padres en un intento de pickoff. La jugada resultó en que Rizzo sufriera síntomas de conmoción cerebral, y su desempeño durante el resto del año disminuyó.

Antes de la temporada 2025, los Yankees rechazaron la opción del club de $ 17 millones de Rizzo, lo que lo convierte en agente libre. Jugó su último juego de MLB en el Juego 5 de la Serie Mundial 2024.

La carrera del primer base en pocas palabras

Rizzo ganó aproximadamente $ 127 millones durante su carrera de MLB de 14 años. Terminó en el top 10 de la votación de MVP de NL tres veces, incluidos dos cuatro primeros finales en 2015 y 2016.

Su carrera termina con una línea de bateo de .261/.361/.467, 303 jonrones, 965 carreras impulsadas y un bwar de 40.4.

Rizzo ganó cuatro premios Gold Glove y un premio de guante de platino, y agregó un premio Roberto Clemente en 2017 por sus esfuerzos comunitarios, particularmente por el trabajo y el apoyo de pacientes con cáncer.