La ex estrella de los 49ers envía un mensaje sincero para entrenar con camiseta

Uno de los mejores momentos durante el San Francisco 49ers juego contra el Jaguars de Jacksonville El domingo pasado, 28 de septiembre se intervinió entre Jagua liniero defensivo Arik Armstead y el entrenador de la línea defensiva de los 49ers, Kris Kocurek.

Mientras Jagua El entrenador Liam Coen y el coordinador defensivo de los 49ers, Robert Saleh, estaban luchando en otras partes del campo después de que los Jaguars vencieron a los 49ers 26-21, Armstead y Kocurek compartían un abrazo significativo.

Inicialmente, parecía un buen momento entre un entrenador y un jugador que solía trabajar juntos, pero resultó que el momento había agregado significado.

Antes del juego, Armstead llevaba una camisa que decía «Amy Strong» con un gráfico con la esposa de Kocurek. Amy Kocurek ha estado luchando contra el cáncer de mama.

«Amy ha mostrado tanta fuerza en su lucha contra el cáncer», dijo Amstead sobre la camisa. El entrenador Kocurek ha sido una gran parte de mi NFL viaje, y esta camisa es una forma de estar de pie con ellos, enviar amor y mostrarle apoyo a ambos ”.

Kocurek fue el entrenador de posición de Armstead de 2019-2023 con el 49ers. Ganó el premio Walter Payton Man of the Year en 2024, por lo que los gestos increíbles como este son solo par del curso para un gran tipo como Armstead.

¿Cómo jugó Armstead?

En su regreso al estadio de Levi por primera vez desde que dejó San Francisco para Jacksonville en 2024, Armstead fue una razón clave por la cual el Jagua ganado.

Tenía solo 2 tacleadas y 1 saco, pero también forzado Brock Purdy Para buscar un juego de sacos con menos de 3 minutos restantes en el último cuarto que selló la victoria para Jacksonville.

Armstead ha asumido un papel más importante con Jacksonville esta temporada, comenzando cada uno de sus primeros cuatro juegos. Jugó en los 17 juegos para Jacksonville la temporada pasada, pero comenzó solo 1.

En dos años con Jacksonville hasta ahora (21 juegos), Armstead tiene 35 tacleadas, 5 tacleadas por pérdida, 4.5 capturas, 3 rupturas de pase y 1 balón suelto forzado.

En 9 temporadas con el 49ers (2015-23), Armstead tuvo 302 tacleadas, 43 tacleadas por pérdida, 33.5 capturas, 6 rupturas de pase y 3 balones sueltos forzados.

49ers podrían haber usado Armstead Sunday

En su primer juego completo sin superestrella de borde Nick Bosaquien rompió su ACL correcto en su juego de la Semana 3 contra el Cardenales de ArizonaLos 49ers registraron 0 capturas y 0 golpes de QB. Esa fue la primera vez que sucedió para el 49ers Desde 2015.

Los 49ers no tenían capturas ni éxitos de QB hoy sin Nick Bosa. Eso no ha sucedido para San Francisco en un juego desde 2015. Haz la llamada. Comercio por Trey Hendrickson pic.twitter.com/upy9lcpxsw – Chase senior (@chase_senior) 29 de septiembre de 2025

El 49ers Tenga muchos jugadores jóvenes y no probados en su línea defensiva, y sin bañarse Bosa causando estragos, no hay jugador en esa unidad.

Probablemente desearían tener el liderazgo y la experiencia de Armstead.

El Jagua están muy contentos de que hayan tenido Armstead: grabó su único saco el domingo y fue una de las jugadas más grandes del juego.

Los Jaguars registraron 3 éxitos de QB adicionales, sin embargo, obteniendo una presión más consistente sobre Brock Purdy que los 49ers que estaban obteniendo Trevor Lawrence. Josh Hines-Allen, Dawuane Smooty Emmanuel Ogbah Cada uno grabó un éxito de QB.

Al menos el 49ers Tengo que reunirme con Arik Armstead fuera del campo, en un momento que Kocurek nunca olvidará.

49ers Fans, ¿cómo crees que los Niners pueden mejorar su rendimiento de la línea defensiva?