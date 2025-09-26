La ex estrella de Jokowi Ayed 3, comandante del TNI dirigió la promoción de 177 generales

Yakarta, Viva – Comandante de TNI General Agus Subiyanto Liderando el informe sobre el informe de la promoción de 177 oficiales de TNI High (PATI) en el Gatot Soebroto Hall, sede de TNI, Cilangkap, East Yakarta.

Esta promoción incluye 65 Army Starch, 67 Navy Pati y 45 Air Force Pati. De los cientos de nombres, el centro de atención público se centró en el ex asistente del séptimo presidente de la República de Indonesia Joko Widodo (Jokowi), el Inspector General (Irjen) del Almirante TNI Madya (Laksdya) Hersan, que ahora tiene tres estrellas oficialmente.

«Esta promoción se determina en función del orden del número de comandante TNI Sprin/1907/IX/2025 con fecha del 22 de septiembre de 2025», escribió la declaración oficial del Centro de Lighting TNI (Puspen).

Filas de generales estratégicos promovidos

No solo Laksdya Hersan, varios oficiales de alto rango que llevaron a cabo puestos estratégicos también recibieron una promoción en la ocasión.

Algunos de ellos son:

Dankodiklat tni teniente general Mohamad Naudi Nurdika

Kasad Staff Special Teniente General Irham Weroihan

Irjenal Laksdya tni Achmad Wibisono

Dankodiklatau Marsdya Tbh Age Wiraksono

Se cree que esta promoción fortalece aún más la estructura organizacional del TNI, especialmente al enfrentar los desafíos de defensa y seguridad cada vez más complejos en la era moderna.