La ex estrella de Bills se entusiasma con Buffalo antes del emocionante Sweet 3 Showdown

El Bills de búfalo dará la bienvenida a una cara familiar cuando el equipo se enfrente al Miami Dolphins el jueves por la noche.

Ex esquinero de los Bills Rasul Douglas Se enfrentará a su antiguo equipo por primera vez y tuvo excelentes comentarios sobre los Bills el martes.

Los periodistas le preguntaron a Douglas por qué cree que los Bills han sido tan sobresalientes en los últimos años y, por supuesto, comenzó con el quarterback Josh Allen.

«Obtuvieron un gran mariscal de campo y hacen las cosas de la manera correcta allí», dijo Douglas. «Al estar en ese edificio, tienen un sistema que les dice cómo ejecutar las cosas, y todos las siguen».

Douglas jugó dos años en Buffalo

Douglas fue cambiado a las facturas del Packers de Green Bay Durante la temporada 2023. Grabó 87 tacleadas combinadas, una balón suelto forzado y cuatro intercepciones en 24 juegos con Buffalo.

Douglas era un agente libre esta temporada baja, y aunque los Bills necesitaban ayuda de esquina, el equipo no tenía ningún interés en firmarlo.

A Douglas le tomó un tiempo firmar con Miami, haciéndolo a fines de agosto, justo después de que terminó la pretemporada.

Josh Allen es difícil para los equipos opuestos

Mientras que los Dolphins ven a Allen dos veces por temporada, Douglas sabe cómo juega mejor que nadie en Miami. Dougals se enfrentó a Allen durante dos años en la práctica y se le preguntó qué recuerda practicar contra Allen. ¿Hay alguna clave que pueda llevar en un juego contra él?

«Es un MVP, eso es lo que recuerdo», dijo Douglas. «Es el mejor mariscal de campo de la liga. Puede hacerlo todo; puede correr, lanzar, no importa».

Allen ha tenido un comienzo impresionante de la temporada, lanzando para 542 yardas y dos touchdowns mientras corría para 89 yardas y dos puntajes.

La defensa de los Dolphins ha tenido problemas en lo que va de la temporada, renunciando a más de 30 puntos en sus dos primeros juegos.

Miami ceder 30 puntos en juegos consecutivos puede no parecer un gran problema, pero lo hicieron contra el mariscal de campo Daniel Jonesquien fue liberado por el Gigantes de Nueva York la temporada pasada y mariscal de campo de segundo año Drake Maye.

Existe la posibilidad de que Allen tenga una noche de carrera contra los Dolphins con la forma en que su defensa ha estado jugando.

Los Bills pueden entrar en la AFC

Si los Bills pueden lograr la victoria de la Semana 3, entonces estarán en una gran posición para ganar la AFC East. Buffalo se quitó el Jets de Nueva York La semana pasada, y una victoria sobre Miami los pondría 2-0 en la división.

El objetivo principal de los Bills no es solo ganar la división, sino también terminar el número 1 en la AFC para que puedan tener una ventaja en el campo de inicio durante los playoffs.

Buffalo ya ha dado un primer paso para alcanzar ese objetivo al vencer al Ravens de Baltimore En la Semana 1, un equipo que podría ser el segundo mejor en la AFC. Mientras tanto, el Jefes de Kansas City se van a un inicio de 0-2.

Los proyectos de ley se enfrentarán al Santos de Nueva Orleans Después de jugar en Miami, que podría ser un camino prometedor para ir 4-0.