La ex eliminación de MEES Hilgers de Barcelona fue congelada, Persib fue derrotado por Persijap y la palabra Ruben Amorim

VIVA – Situación Mees Hilgers Volviendo a una cálida conversación en el programa Voetbal Studio. El defensor del FC Twente ya no es interpretado por el entrenador Joseph Oosting debido a su deseo de irse, pero la decisión desencadenó un signo de interrogación de varios observadores, incluido Ibrahim Afellay.

Ex jugador Barcelona Eso afirmaba estar sorprendido por la actitud del oosting. Según él, sacar a los jugadores al nivel de Hilgers sin sustitutos de proporcional es una decisión arriesgada.

Esta noticia se convirtió en los lectores de Viva más populares durante el lunes 18 de agosto de 2025. Entonces, ¿qué noticias estaban en el centro de atención de los vivanianos? Aquí hay 5 de los mejores en Round Up:

5. El fútbol indonesio está envuelto en nubes negras, ex gerentes Equipo nacional Indonesia murió

Defhiern dolor envuelto en el fútbol indonesio. Ex gerente Equipo nacional indonesio Al mismo tiempo, Persija Yakarta, I Gusti Kompyang (IGK) Manila, murió el lunes 18 de agosto de 2025.

Esta triste noticia fue transmitida por primera vez por el presidente de Persija Panpel, Ferry Indra Sjarief. Confirmó que IGK Manila respiró el último en el Hospital Mother Menteng, Yakarta, a las 09.00 WIB.

Manchester United Destruido en Old Trafford, el Arsenal ganó los controvertidos a través de Riccardo Calafiori Gets

Manchester abrió la temporada 2025/2026 con una derrota patética. Jugando en casa, Old Trafford, Red Devils humilló el Arsenal con un puntaje delgado de 0-1 el domingo 17 de agosto de 2025.

3. Las tormentas lesionaron a Hantam Equipo nacional indonesio Antes de la calificación de la Copa Mundial 2026

Las noticias desagradables provienen de Equipo nacional indonesio. El portero principal Maarten Paes ciertamente sufrió una lesión y tuvo que estar ausente para defender su club, FC Dallas. Esta situación también es un gran golpe para el escuadrón de Garuda antes del primer día de la FIFA septiembre de 2025.

A través de una carga oficial en una cuenta X, el FC Dallas anunció que Paes sufrió una lesión en la parte superior del pie. Esta condición hizo que el portero de 27 años no pudiera aparecer cuando su equipo se enfrentó a Austin FC, domingo 17 de agosto de 2025.

2. Trágico, Perseguidor ¡Bandung es derrotado por Persijap! Broma 1 minuto doloroso

Persib Bandung Debe irse a casa con las manos vacías después de derrotar a 1-2 del anfitrión de Jepara Persijap en la continuación de la Super League 2025-2026. Este duelo caliente se celebró en el Gelora Bumi Kartini Stadium, Jepara, el lunes 18 de agosto de 2025

Persib esperaba robar puntos cuando Uilliam Barros igualó a través de una ejecución de penalización en el minuto 92. Sin embargo, solo un minuto después, Persijap regresó adelante a través de un objetivo decisivo de un sustituto, Sudi Abdallah.

1. El ex jugador de Barcelona Rafting Mees Hilgers está exiliado FC Twente Entrenador

En los primeros dos partidos de la temporada, Hilgers no ingresó al plan de oosting a pesar de que su nuevo contrato terminaría en 2026.