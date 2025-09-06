La ex ejecutiva de MGM, Tania Sarra, lanza Sauce Studios

Ex ejecutivo de MGM Studios Tania Sarra ha presentado su nueva empresa de producción, Estudios de salsaal Festival de Cine de TorontoMarcando el debut oficial de la compañía con sede en Toronto.

La primera producción de la compañía incipiente demuestra su rango y atractivo del festival. El ejecutivo de Sauce Studios produjo «We Forged to Break Up», que ganó un premio de dirección en los premios 2024 DGC después de su estreno de BFI Flare. La compañía también respaldó «Boxcutter», que obtuvo un puesto de estreno internacional en SXSW, y produjo «Hanashore», con James Frecheville y Hera Hilmar, que se inclinará en el Festival Internacional de Cine Atlantic.

Sarra ha reunido un equipo experimentado para impulsar la expansión de la compañía. Joe Salwen se sube como vicepresidente de desarrollo y producción, trayendo un historial que abarca continentes y plataformas. Su cartera incluye proyectos de alto perfil como «The Brutalist» de Brady Corbet y la popular «My Fault: London» de Amazon. Durante su mandato en la productora 42, Salwen guarda el ganador de BIFA «The Silent Gemates» y navegó tanto en las estructuras de financiamiento independiente como de estudio.

El equipo es redondeado por Asia Stocchi, quien asume deberes de coordinación de distribución y desarrollo a medida que la compañía escala las operaciones.

Operando desde Toronto con presencia adicional en Los Ángeles, Sauce Studios ha construido un modelo en torno a fomentar relaciones de talento y acceder a flujos de financiación internacional. El enfoque permite a la compañía apoyar proyectos de las voces emergentes mientras mantiene conexiones con actores de la industria establecidos.

«Nuestro objetivo en Sauce Studios es simple», dijo Sarra. «Queremos crear historias que sean inteligentes y sorprendentes, con personajes y mundos que el público amará y recordará. Estamos aquí para desarrollar y producir proyectos que sean tan creativamente atrevidos como comercialmente viables».

«Este es un momento emocionante para nosotros mientras continuamos construyendo sobre un fuerte impulso y expandiendo nuestra lista de cine y televisión», agregó Sarra. «Dada la demanda de películas independientes de alta calidad y el deseo de que los creativos encuentren un lugar seguro para fomentar sus ideas originales, estamos en una posición fantástica para el crecimiento».

La nueva empresa crece de la exitosa práctica de consultoría de Sarra, la salsa picante, que se ha convertido en una fuerza detrás de escena en la industria. La firma boutique ha colaborado con las principales organizaciones como SXSW, TIFF, Ontario Creates y socios internacionales como la Alianza de Productores de Polonia y el Instituto Erich Pommer de Alemania, que ofrecen programas especializados en desarrollo, distribución y estrategia comercial.