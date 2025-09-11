La ex ejecutiva de Asacha, Maria Ishak, lanza travesuras internacionales

María IshakEl ejecutivo internacional de televisión que trabajó más recientemente en Entrega Media Group, ha lanzado Mechrethief International, una compañía especializada en desarrollo de IP, curación de talentos y financiamiento.

Con oficinas en París y Londres, el banner también manejará envases estratégicos, cofinanciación internacional y marketing.

La pizarra inaugural de la travesura incluye un documental con películas de Public Square dirigidas por

David France, el productor nominado al Oscar de «How to Survive A Plague»; Un drama finlandés escrito por Camilla Ahlgren, el aclamado guionista de «Millenium»; un documental con el galardonado StoryFilms de All3Media; y un drama francés-inglés coproducido con Fremantle‘S Mintee y las películas indefinidas con sede en el Reino Unido.

“La travesura se centra en respaldar ideas audaces con un camino claro hacia el mercado. Ya sea a través de tradicional

Modelos de financiación de puesta en servicio o a medida, estamos aquí para hacer espectáculos hechos «, dijo Ishak, quien trabajó en los Estados Unidos, el Reino Unido y Europa. Tribines combina una visión de la historia con experiencia práctica en el desarrollo, financiamiento y producción de contenido que resuena con el público internacional ”, continuó.

Antes de fundar la travesura, Ishak era jefe de contenido internacional y coproducciones en Asacha

Media Group, el negocio respaldado por capital de Oaktree, que fue adquirido por Fremantle en 2023. Mientras estaba allí, desempeñó un papel clave en los títulos de embalaje como «Cicatriz» y «Poe», el programa TF1 protagonizado por Freddie Highmore; Y también ayudó a navegar por el acuerdo de Fremantle por Asacha.