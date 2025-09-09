La EVP de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, habla de Trump, Streamers y AI

Henna Virkkunen, EVP de la Comisión Europea responsable de la soberanía tecnológica, la seguridad y la democracia, es optimista sobre los lazos de la UE con los Estados Unidos cuando se trata de los sectores de medios y entretenimiento.

Hablando con Variedad durante Su visita a Italia y el Festival de Cine de Venecia a fines de la semana pasada, el jefe tecnológico de la UE proporcionó una visión general del estado de juego cuando se trata de aranceles, reglas de compromiso para la transmisión de gigantes y regulaciones de IA que la Comisión Europea, que es la rama ejecutiva del bloque de 27 naciones.

En primer lugar, es oficial: el arancel del 100% propuesto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre las películas producidas en el extranjero que se muestran en los Estados Unidos, anunciadas en mayo, se ha archivado. Al menos perteneciente a Europa.

«Por supuesto, escuchamos su anuncio sobre eso en mayo», dijo Virkunen.

«Pero después de eso, no hemos tenido más información sobre este tema», agregó. «Y ahora, cuando se trata de nuestro [recently] Acuerdo comercial concluido Tenemos un texto común con los EE. UU. Que solo cubre bienes, no servicios. Como sabrán, las películas se encuentran en la categoría de servicios audio visuales. Son servicios ”, señaló Virkkunnen.

Con respecto a las próximas regulaciones del sector de medios de la UE, en particular las que afectan a los jugadores estadounidenses, Virkkunen subrayó la necesidad «asegurarse de que tengamos un campo de juego nivelado», señalando que el sector creativo de la UE «enfrenta muchos desafíos» con la aparición de «digitalización y grandes plataformas en línea».

«Por supuesto, esto significa grandes desafíos para los jugadores más tradicionales», señaló. «Lo que ahora estamos tratando de evaluar con las partes interesadas es cómo podemos asegurarnos de promover cada vez más nuestro sector creativo y nuestro sector cultural».

En este sentido, Virkkunen señaló que en 2026 la UE «evaluará» el progreso realizado por su Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales, ahora en varias etapas de implementación en Europa. Las reglas de AVM afirman que los streamers deben ofrecer una cuota del 30% de contenido europeo a los suscriptores europeos y reinvertir directamente un porcentaje de sus ingresos en cada país europeo donde operan. “¿Cuál es el estado del juego? [of the AVMS directive] ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Hay margen de mejora?

Virkkunen dijo que esto es «algo que veremos en la evaluación y revisión de la Directiva para fines del próximo año».

NetflixDisney y otras serpentinas estadounidenses han estado presionando intensamente en Bruselas para combatir las obligaciones de inversión en el contenido local, especialmente aquellos relacionados con mercados más pequeños.

En cuanto al llamado «impuesto digital» de Europa, que impacta a las empresas tecnológicas como Meta, Apple y Google, y ha sido un hueso de disputa con la administración Trump, Virkkunen especificó que la Comisión Europea en julio lanzó planes para imponer un impuesto sobre las empresas digitales. Por lo tanto, actualmente no hay impuestos sobre los servicios digitales en toda la UE, aunque siete estados de la UE, incluidos Francia, Italia y España, han introducido gravámenes nacionales. Sin embargo, «estoy seguro de que esta discusión continuará en los próximos meses», dijo, y señaló que «los estados miembros son los tomadores de decisiones». Por lo tanto, es posible que los planes para un impuesto en toda la UE «puedan surgir nuevamente».

Con respecto al unión Europea‘s Inteligencia artificial ACT, que es el primer marco legal integral del mundo para la inteligencia artificial, aunque aún no está en efecto, Virkkunen dijo que implica un «código de práctica» de tres partes, con cada componente relacionado con la transparencia, la seguridad y los derechos de autor.

El jefe de la tecnología de la UE dijo que estaba «muy feliz» de que más de 26 desarrolladores generativos de IA generativos, ahora hayan firmado el código de práctica, incluidos «todos los EE. UU., Excepto Meta».

«Por supuesto, la parte de derechos de autor parece ser un problema muy ardiente cuando hablamos sobre el sector creativo, especialmente cuando se trata de Europa», señaló Virkkunen. «Los idiomas europeos y el contenido europeo son necesarios para capacitar a la IA. Pero al mismo tiempo, es importante que los titulares de los derechos obtengan su compensación justa», dijo.

Virkkunen agregó que la UE está buscando diferentes modelos de licencias. «Pero, por supuesto, nadie puede hacer negocios con el trabajo de otras personas, sin compensarlo. Eso es muy importante».

Los reguladores de la UE no podrán imponer sanciones por incumplimiento relacionado con la Ley de AI hasta agosto de 2026.

Mientras tanto, Virkkunen está interesado en trabajar en la legislación de derechos de autor con países «de ideas afines» «porque sabemos que la IA es un nuevo desafío en el mundo de los derechos de autor», dijo. «Por supuesto, Estados Unidos es nuestro principal socio cuando se trata de tecnologías», agregó. «Así que es realmente importante continuar las discusiones».

Virkkunen también subrayó que AI está abriendo «grandes oportunidades en el sector creativo».

«Realmente quiero ver a Europa como el lugar para invertir e innovar cuando se trata de IA», dijo, señalando que el Festival de Cine de Venecia, que es el único festival importante con una sección dedicada a la realización de la realidad extendida (XR), está muy abierto a desarrollos tecnológicos.

«Creo que en los próximos años en Venecia veremos ejemplos de cómo la IA puede usarse de manera muy creativa. No reemplazar la creatividad. Pero para apoyar a los cineastas», concluyó.