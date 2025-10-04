La evidencia fotográfica hace una escena, se rumorea que RM BTS y Jisoo Blackpink están cerca nuevamente

Londres, Viva -Rumores del romance nuevamente sacudieron el mundo K-pop. Esta vez, es turno RM BTS Y Jisoo Blackpink Lo más destacado después de una carga en el foro en línea de Nate Pann desencadenó la especulación de la relación entre los dos.

La publicación destacó alguna «evidencia» que se consideró para mostrar la cercanía de RM y Jisoo. La primera foto muestra a ambos en una exposición del artista Yoshitomo Nara en el Southbank Center, Londres. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Sin parar allí, otra foto muestra a los dos ídolos frente a London Eye. Aunque no se toman juntos, los internautas registran la similitud de las posiciones y los ángulos de fotografía.

Jisoo es conocido por compartir la foto en Instagram en agosto pasado cuando Blackpink realizó una gira mundial en Londres. Mientras que las capturas de pantalla RM provienen de su vlog personal con amigos.

La reacción de los internautas se dividió

Los rumores de esta fecha inmediatamente provocaron una variedad de comentarios. Hay quienes lo juzgan solo una coincidencia, también hay quienes creen que hay demasiadas similitudes para que se consideren sin sentido.

«Las capturas de pantalla RM son del vlog. Si realmente miras el vlog, puedes ver con quién va jajaja. Solo van a ver exposiciones famosas, toman fotos y videos en lugares populares básicamente, solo la moda turística completa», dijo los internautas, citando tal como dijeron KoreabooSábado 4 de octubre de 2025.

«No te metas con grupos de clase mundial real como BTS», dijo otro.

«El diseño del museo y la posición del hígado es bastante interesante», dijo el ciudadano.

«Siempre pienso que su personalidad será adecuada», dijo los internautas.

Rumores que a menudo se repiten

La especulación de Asmara entre ídolos no es nueva. A menudo aparecen rumores solo porque son vistos en el mismo lugar, a pesar de que no hay confirmación oficial.

Hasta ahora, tanto RM como Jisoo no han dado ninguna respuesta sobre la noticia de su cercanía.