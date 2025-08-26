La evidencia de Bintang Mahaputera Duipurna Prabowo cree en la actuación de Bahlil

Yakarta, Viva – Secretario General del Partido Golkar METRO. Sarmuki Aprecio la adjudicación de la estrella de Mahaputera Adipurna al Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM), así como al Presidente General del Partido Golkar, Bahlil lahadaliapor el presidente Prabowo Subanto.

«La estrella de Mahaputera Adipurna, como una señal del más alto honor en la estrella de Mahaputera, muestra cuán grande es la confianza del Sr. Prabowo Subianto hacia la actuación de Bahlil Lahadalia, tanto como Ministro de Energía y Recursos Minerales Además del presidente general del Partido Golkar «, dijo Sarmuji en su declaración escrita en Yakarta, martes 26 de agosto de 2025.

Según Sarmuji, este premio no solo refleja el reconocimiento del arduo trabajo de Bahlil en el campo de la energía y la inversión, sino que también es una forma de legitimidad para la gran contribución de Golkar para apoyar la agenda estratégica del gobierno.

«Golkar ve este premio como un impulso para continuar fortaleciendo la consistencia en el apoyo al programa de transmisión posterior, la seguridad energética y la independencia económica nacional», dijo el presidente de la facción del Partido Golkar del Parlamento Indonesio.

El legislador del Distrito Electoral de Java East VI agregó, el éxito de Bahlil al recibir este premio también fue un orgullo para todos los cuadros del Partido Golkar. «Esperamos que este logro estimule aún más el espíritu de los cuadros de Golkar en todos los niveles para trabajar más duro para realizar el bienestar de las personas», dijo.

El premio más alto por contribución en el campo de la energía y la inversión

El presidente Prabowo Subianto entregó a la estrella de Mahaputers Adipurna a Bahlil Lahadalia en una ceremonia en el Palacio del Estado, Yakarta, lunes (8/25/2025). Bahlil se considera extraordinario contribuyendo en el campo de la energía y la inversión a través de políticas minerales aguas abajo, fortalecer la inversión estratégica y el desarrollo de nuevas energía renovable que aumenta la independencia de la energía nacional.

La estrella de Mahaputera Adipurna es una señal de honor estipulada en la ley número 20 año 2009 sobre títulos, letreros y señales de honor. Este regalo se da a las cifras que son fundamentales en varios campos cuyos beneficios son excelentes para la nación y el estado.

En la ocasión, el presidente Prabowo entregó una señal de honor a 117 cifras nacionales basadas en el decreto presidencial número 73-78/TK en 2025.

Bahlil Lahadalia, nacido en Banda, Central Maluku (7 de agosto de 1976), antes de convertirse en un funcionario público, era conocido como hombre de negocios en varios sectores y había servido como presidente de HIPMI (2015-2019). Más tarde fue confiable por el presidente Joko Widodo como jefe de BKPM, y en la era del presidente Prabowo Subianto ahora se desempeñó como ministro de recursos energéticos y minerales.