La evacuación de 7 trabajadores de Freeport que están enterrados en la mina se completan después de 27 días

Yakarta, Viva – PT Freeport Indonesia (PTFI) reveló que el proceso Evacuación Los trabajadores que están atrapados en el área de la vista material mío Grasberg Block Cave Tembagapura desde el 8 de septiembre de 2025 fue declarado completo. Hasta 7 personas empleado Las víctimas en el incidente han sido evacuadas.

En la declaración oficial de la gerencia de PTFI, declaró que el proceso de salvar a los trabajadores mineros fue evacuado el domingo (5/10) por la noche. El proceso de evacuación llevado a cabo por la compañía durante 27 días con desafíos completos.

«El equipo de rescate de PTFI junto con el Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales, la Policía Regional de Mimika, Basarnas y BPBD el domingo (5/10) encontraron y evacuaron a cinco colegas de la ubicación del incidente de lanzamiento de material húmedo en la Cueva de Bloque de Grasberg bajo las minas bajo el suelo. Los cinco colegas fueron encontrados y en un estado de muerte», dijo la declaración de PTFI el lunes.

Divertido, hasta cinco trabajadores mineros que se encuentran en condición muerta, todos los empleados de PT Redpath Indonesia. A saber, Zaverius Magai, Holong Gembira Silaban, Dadang Hermanto, Balisang Telile (ciudadanos sudafricanos) y Victor Bastida Ballesteros (ciudadanos de Chile).

Un total de otros dos trabajadores que eran empleados del contrato de PT CITA fueron encontrados el sábado (9/20), también en una condición muerta.

Los cuerpos de cuatro trabajadores serán trasladados a Yakarta el lunes por la tarde desde el aeropuerto de Mozes Kilangin Timika para ser enterrados en su casa respectiva, mientras que el cuerpo de Zaverius Magai será enterrado en Kuala Kencana, Timika.

Captura de pantalla de deslizamiento de tierra en Freeport

El presidente del PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, expresó su profunda tristeza por el incidente.

«Son amigos y parte de la familia de Indonesia Freeport. Esta pérdida nos trae un profundo dolor para todos. En nombre de mi personal y de mi compañía, mis condolencias a la familia que han estado en Tembagapura desde el 14 de septiembre de 2025. Que Dios sea todopoderoso y fortaleza a todos», dijo.

Apreciaba el arduo trabajo del equipo de rescate que había trabajado incansablemente, día y noche en medio de una condición desafiante para poder encontrar a los siete trabajadores atrapados.

«El rescate requiere mucho tiempo porque la ubicación es difícil y el volumen de material húmedo alcanza alrededor de 800 mil toneladas. Gracias a todos los que han brindado apoyo para la energía, los pensamientos y las oraciones», dijo.