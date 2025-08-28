La etiqueta de franquicia 2026 de Trey Hendrickson costaría a los Bengals

Los fanáticos se regocijaron cuando se anunció que el Bengals de Cincinnati y Trey Hendrickson pudieron llegar a un acuerdo sobre un acuerdo para la temporada 2025. Puede que no sea una solución a largo plazo, pero es uno para mantener vivas sus esperanzas del Super Bowl.

Mirando más allá de 2025, Hendrickson podría permanecer en los Bengals en 2026. Si el equipo así elija, podrían empañar aún más su relación con el cuatro veces Pro Bowler.

Le costaría a los Bengals $ 34.8 millones a la etiqueta de franquicia Trey Hendrickson

El aumento masivo de Hendrickson para jugar en la temporada 2025 no está lo suficientemente cerca. Su decisión de optar por no participar en el campamento de entrenamiento y no jugar en ninguno de los juegos de pretemporada del equipo hablaba mucho. Cincinnati sabía que iban a tener que pagarle a Hendrickson para que jugara, y finalmente se rindieron.

Con Hendrickson listo para ganar $ 30 millones Esta temporada, ese número es casi el doble de lo que estaba listo para ganar. Para que Hendrickson permanezca en el equipo en 2026, le costará aún más a los Bengals. No hay duda de que Hendrickson vale cada parte de eso $ 34.8MEs solo una cuestión de que sea una causa perdida en ese momento.

Mientras se exploró un intercambio, Cincinnati parecía nunca presentar seriamente ninguna oferta. A diferencia de la situación de Micah Parsons, Hendrickson ganará algún lugar en el rango de lo que él cree que vale. Con su salario actual, Hendrickson será el 6º corredor de borde mejor pagado en la liga.

Con 2025 aún por jugar, es difícil imaginar un mundo donde los Bengals y Hendrickson puedan trabajar juntos después de esta temporada. Cada vez que el equipo ha tenido que hacer las cosas bien, han encontrado una manera de arruinar las cosas.

Parecía obvio mantener a Hendrickson cerca, pero incluso Los fanáticos estaban divididos Cuando se anunciaron la noticia. Los fanáticos pudieron respirar una vez más, pero se dieron cuenta de que esta es probablemente su canción de cisne. Dicho esto, es importante tener en cuenta El acuerdo revisado de Hendrickson no incluye una cláusula sin etiqueta.

Un vistazo al horario de Bengals 2025

Existe una posibilidad muy real de que los Bengals puedan comenzar la temporada 3-0. Tres de sus primeros cuatro juegos están en el camino, pero el Cleveland Browns, Jaguars de Jacksonvilley Vikingos de Minnesota son todos juegos muy ganables. Joe Flacco lidera la carga en Cleveland, ya que Cincinnati tiene la oportunidad de saltar sobre el novato JJ McCarthy en la semana 3.

Las semanas 4-6 indican un horario mucho más difícil. Monday Night Football contra el Broncos de Denver Podría ir de cualquier manera, pero luego es un par de potencias de NFC North. Nadie tiene idea de cómo el Leones de Detroit o Packers de Green Bay Se verá en las semanas 5 y 6, pero ambos podrían estar fácilmente cerca de la parte superior de la NFC.

Joe Burrow Y la compañía enfrenta un guante al final de la temporada. Terminando contra Miami, ArizonaY Cleveland está lejos de ser terrible. Las semanas anteriores son donde las cosas se ponen interesantes. El equipo tiene su adiós en la Semana 10 con una lista crucial de tres juegos del 27 de noviembre al 14 de diciembre.

En ese lapso, los Bengals juegan el Ravens de Baltimore y Bills de búfalo en la carretera. La semana siguiente jugará los Ravens una vez más, esta vez en el estadio de Paycor.