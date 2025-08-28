La etapa de ingeniería básica del proyecto Giant de LNG Abadi Masela comienza oficialmente

Yakarta, Viva – Viceministro de Energía y Recursos Minerales, Yuliot Tanjunganunció el comienzo del escenario ingeniería básica Ingeniería y diseño front-end de ATAU (ALIMENTAR), en un proyecto gigante GNL Abadi en el bloque Masela.

La ceremonia del inicio de la etapa de alimentación para el proyecto de energía neta más grande en Indonesia fue llevada a cabo por una subsidiaria de la Corporación INPEX, a saber, Inpex Masela, Ltd., junto con los dos socios de empresa conjunta, a saber, PT Pertamina Hulu Energi Masela (Phe Masela) y Petronas Masela Sdn. Bhd.

«Hoy somos testigos de un paso importante para desarrollar el bloque Abadi Masela», dijo Yuliot en el área de Senayan, Central Yakarta, jueves 28 de agosto de 2025.

Viceministro de Energía y Recursos Minerales, Yuliot Tanjung, en el Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales, Yakarta, miércoles 8 de enero de 2024 Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Se dirige a la etapa de alimentación que se completará en los próximos tres meses, para continuar con la etapa final de la decisión de inversión (FID) en 2026. Entonces, el objetivo en el camino de este proyecto se lanzó para que pudiera llevarse a cabo en 2029.

«Este proyecto no es solo un proyecto ordinario de petróleo y gas, sino uno de los pilares de la seguridad energética, así como la fuerza impulsora del desarrollo nacional y regional», dijo.

Yuliot dijo que se proyectó que el proyecto podía producir gas natural de 9.5 millones de toneladas de GNL por año, alrededor de 150 millones de pies cúbicos de gas estándar por día (MMSCFD) y 35 mil barriles de condensado por día. La esperanza, podrá reducir la dependencia de las importaciones al tiempo que aumenta la competitividad de la industria nacional.

«Estamos comprometidos a garantizar que este proyecto se ejecute con altos estándares ambientales, incluida la implementación de la captura y el almacenamiento de carbono (CCS)», dijo.

Se sabe que el valor de inversión total Proyecto Abadi Masela alcanzó los US $ 20.94 mil millones, o alrededor de RP. 341 billones (suponiendo un tipo de cambio de Rp 16,300 por dólar estadounidense). Se espera que un total de 12,611 trabajadores sean absorbidos en la fase de desarrollo de proyectos gigantes, con la participación de 850 trabajadores en la fase operativa.

Mientras que los proyectos básicos de ingeniería o ingeniería frontal (FEED) (FEED) en el proyecto LNG Abadi Masela en sí, incluyen la revisión y determinación de las instalaciones para producir y procesar hidrocarburos del campo de gas Abadi. Además, la construcción del GNL de alias de fábrica de tierras en la costa (OLNG).

Luego, el feed en sí incluye cuatro paquetes principales, a saber, OLNG, almacenamiento de producción flotante y descarga (FPSO), submarino umbilicals, elevadores y líneas de flujo (SUFF) y tuberías de exportación de gas (GEP). Cuando cada paquete incluye captura de carbono y tecnología de almacenamiento de alias de carbono y almacenamiento de carbono (CCS).