La estructura del edificio de internado islámico de Al Khoziny está en el centro de atención, sus expertos revelan la causa del colapso

SidoarjoVIVA – Al Khoziny Al Khoziny Estructura de internado islámico (Ponpes) en Sidoarjo, East Java, está en el centro de atención pública después de colapsar y causar víctimas. Los internautas están ocupados discutiendo la arquitectura del edificio, que parece inusual porque se está ampliando en la parte superior con un soporte en forma de pequeños pilares debajo.

En el video que circula en las redes sociales, el edificio de cinco historias se encuentra majestuosamente, pero en la parte inferior todavía es visible construcción Se agregan dos pisos con un nuevo búfer. Esta condición hace que el público cuestione la viabilidad del edificio.

Los expertos en construcción del Instituto de Ingeniería Civil de Tecnología Eleven March (ITS), Mudji Irawan, evaluaron que el patrón de colapso del edificio de Pesantren mostró una falla en la construcción. Explicó que el colapso del edificio dificultó a Basarnas alcanzar a la víctima enterrada.

Mudji también enfatizó que el daño no ocurrió parcialmente, sino exhaustivamente, donde todos los elementos estructurales no funcionaron. Pero la causa de los detalles aún necesita más investigación porque el enfoque principal es actualmente el ahorro de la víctima.

«Este daño no es parcial, sino integral. Todos los elementos estructurales fallan», agregó.

La evacuación de la víctima sigue en curso

El equipo de SAR evacuó a la víctima del internado islámico Al Khoziny se derrumbó el lunes (29/9)

La Agencia Nacional de Búsqueda y Ayuda (Basarnas) todavía está tratando de evacuar a las víctimas enterradas en ruinas. El jefe de la oficina de Surabaya Basarnas, Nanang Sigit, dijo que el viernes por la noche, 3 de octubre del 2 al 25. Se encontraron nuevamente tres cuerpos en una fila.

«Así, el total de las víctimas que fueron evacuadas con éxito hoy eran ocho personas. De modo que el total que había sido evacuado con éxito alcanzó a 116 personas», dijo Antara.

De estos, 13 personas fueron declaradas muertas. Las víctimas fueron encontradas en el sector A3, no lejos del punto anterior en el sector A2. Nanang dijo que la condición del cuerpo de la víctima todavía estaba intacta a pesar de la hinchazón.

Según él, la evacuación se llevó a cabo cuidadosamente. Cada vez que se ve a una víctima, el uso de equipos pesados ​​se detiene temporalmente.

«El equipo pesado no está acostumbrado para desmantelar todos los escombros a la vez, sino el acceso abierto al punto de la víctima», dijo.

Agregó, el proceso de limpieza del material de las ruinas había alcanzado alrededor del 50 por ciento. La búsqueda de víctimas se llevó a cabo en combinación entre métodos manuales y el uso de herramientas especiales, como la búsqueda de escáneres de paredes de búsqueda de múltiples.