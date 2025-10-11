La estructura de la linterna china puede cambiar de forma







Los investigadores han creado una “linterna china” de polímero que puede adoptar más de una docena de formas tridimensionales curvas comprimiendo o girando la estructura original. Este rápido comportamiento de cambio de forma se puede controlar de forma remota mediante un campo magnético.

El objeto básico de la linterna se fabrica cortando una lámina de polímero en forma de diamante-como un paralelogramo, luego corta una fila de líneas paralelas en el centro de cada hoja.

Esto crea una fila de cintas idénticas conectadas por una tira sólida de material en la parte superior e inferior de la hoja. Al conectar los extremos izquierdo y derecho, se obtiene una linterna china aproximadamente esférica. Si uno comprime la estructura, lentamente tomará una nueva forma.

