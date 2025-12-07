La estrella porno Bonnie Blue arrestada en Bali y sorprendida nuevamente produciendo contenido inmoral

Bali, LARGA VIDA – Un estudio en el área de Perenan, Mengwi, Badung, de repente se convirtió en el centro de atención pública después de que la policía reveló que había actividades de creación de contenido para adultos que involucraban a ciudadanos extranjeros.

Este caso involucró el nombre de Tia Emma Billinger, una mujer de Inglaterra conocida en la industria del cine para adultos con el nombre bonnie azul. Su presencia actual en Bali no es por turismo, sino por su supuesta implicación en la producción y distribución de contenidos inmorales. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

La información surgió después de que residentes locales informaran sobre actividad sospechosa en un edificio que parecía haberse transformado en un espacio de producción. El informe fue seguido por agentes de policía de Badung que acudieron inmediatamente al lugar para realizar controles. Como resultado, los oficiales descubrieron que el proceso de realización de videos para adultos se estaba llevando a cabo en el estudio.

«Se sospecha que este lugar fue utilizado por el presunto autor para producir vídeos inmorales», dijo a los periodistas el jefe de policía de Badung, AKBP M. Arif Batubara, el viernes 5 de diciembre de 2025.

Las conclusiones de la policía no se limitaron a los tiroteos. También se incautaron una serie de pruebas, que van desde varias cámaras profesionales, anticonceptivos y una camioneta azul con la inscripción «Bonnie Blue’s BangBus» que supuestamente se utilizó para apoyar la producción. Estos hallazgos refuerzan la sospecha de que existen actividades organizadas de creación de contenidos que involucran a muchas personas.

Además de Bonnie Blue, la policía arrestó a un total de 18 extranjeros en el lugar. Curiosamente, la mayoría proceden de Australia y son bastante jóvenes, entre 19 y 40 años. Son JM (24), MT (27), BS (27), MP (40), PR (37), TL (25), BL (26), TR (25), AAG (20), BS (19), KM (22), MM (21), CC (19) y KR (24). Aparte de eso, la policía también nombró a otros tres hombres como sospechosos: LAJ (27) de Inglaterra, INL (27) ciudadano británico y JJTW (28).

Aunque fueron arrestados, los 18 extranjeros no fueron detenidos de inmediato. Luego de ser sometidos a un examen inicial, fueron devueltos a sus respectivos hogares.

«Los devolveremos temporalmente a sus respectivas residencias porque la investigación aún está en curso», dijo AKBP Arif Batubara.

Este caso ahora entra en una etapa de investigación más profunda. La policía todavía está investigando el papel de cada individuo, el flujo de producción y la posibilidad de distribuir contenidos creados en Bali. Este hallazgo también plantea nuevas preocupaciones sobre el uso indebido de la propiedad privada como estudio ilegal por parte de extranjeros que se aprovechan de la imagen de Bali como un lugar exótico para contenido prohibido.