El primer mes de fútbol estuvo lleno de pruebas y tribulaciones para el Atlanta Falcons. La temporada comenzó con una estrecha derrota para los favoritos de la división. La semana siguiente fueron los pájaros sucios que rebotaban en un horario estelar de golpes de JJ McCarthy’s Vikingos de Minnesota. Luego, una derrota para uno de los peores equipos de la liga condujo a una victoria masiva en casa sobre un equipo que estaba a una victoria del Super Bowl la temporada pasada.

A través de todo, la constante en la A fue un juego de corredor sobresaliente de una de las estrellas más grandes de la liga, Sésamo Robinson.

Robinson fue recompensado por su desempeño con el reconocimiento de la liga, siendo nombrado el jugador ofensivo de la NFC del mes. Es la primera vez en la carrera de Young Backs que ha ganado tales honores.

Bijan no fue el único halcón que trajo a casa un poco de latón, seguridad de novato Xavier Watts Obtuvo los honores de la liga como el Novato Defensivo del Mes de la NFL.

Bijan Robinson lidera la NFL en yardas de Scrimmage

Es cada vez más difícil negarle a Bijan Robinson su lugar entre los mejores de la liga. Un mes en solo su tercera temporada en la liga, nadie tiene más yardas de scrimmage que bijan.

Ha acumulado 584 yardas totales en cuatro juegos, promediando 146 yardas por juego. Todavía no hay un juego que no haya alcanzado los triples dígitos en la categoría de yardas totales.

En la semana 1, tenía solo 24 yardas en el suelo en 12 acarreos. Sin embargo, sus seis recepciones para 100 yardas, incluido un touchdown de 50 yardas, lo ayudaron a mantener a su equipo a distancia sorprendente.

La semana siguiente del Sunday Night Football, corrió para 143 yardas. En la pérdida del Panteras de CarolinaEl juego de carrera fue recortado debido a un déficit temprano. Anotó 72 yardas en solo 13 acarreos, agregando cinco atrapadas para 39 yardas combinadas para su total más bajo en la temporada, 111 yardas.

La semana pasada casi llegó a 200 yardas totales en la victoria sobre el Comandantes de Washingtoncon 75 y un touchdown en el suelo y 106 en el aire.

Sus 270 yardas de recepción lo llevan 15º en la liga, antes de los receptores como Davante Adams, Tyreek Hill, Ja’marr Chase y Nico Collins.

¿Dónde se clasifica Bijan entre los mejores de la liga?

Durante la temporada baja, el jugador ofensivo reinante del año Saquon Barkley Se enfrentó a los titulares diciendo que cree que Bijan Robinson es el próximo corredor generacionalmente sobresaliente de la liga.

Pero después de la actuación de este año, es difícil negar el lugar de Bijan en la cima de esta lista actualmente.

Con jugadores como Christian McCaffreySaquon Barkley y Derrick Henry A partir del año lento, los tres primeros están claros.

Jonathan Taylor, AFC Jugador del mes James Cooky Bijan. JT lidera la liga en yardas por tierra, mientras que Cook posee el liderazgo de la liga en touchdowns.

Sin embargo, si estaba comenzando un equipo hoy, se necesitaría mucho para convencerme de que quiera a alguien sobre el Halcones‘Rock-Toter, quarterbacks incluidos.

El alumno de Texas de 23 años juega fútbol de manera diferente a nadie en la liga. Su versatilidad es inigualable y, a partir de ahora, su productividad está en ritmo de ser inigualable también. Él es mi top en la liga.