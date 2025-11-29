La estrella francesa Vincent Lindon habla sobre la elección de películas que lo hacen mejor

actor francés Vicente Lindon A menudo interpreta personajes bien intencionados. Pero no puede atribuirse el mérito de sus decisiones desinteresadas, subrayó.

“Cuando hice ‘Bienvenido’ [about a man helping Kurdish refugee] Había gente en la calle que me estrechaba la mano y decía: ‘Muchas gracias por lo que haces por los inmigrantes. De verdad, señor Lindon, bravo. Le respondí: ‘Gracias, pero no soy yo’”.

“Cuando hice ‘La medida de un hombre’, me dijeron: ‘Eres muy valiente’. Confunden lo que hago en las películas con lo que soy en la vida real. Pero mi pequeño aporte es que todavía los sigo haciendo. Podría haber estado haciendo películas más importantes, ganando más dinero y asumiendo menos riesgos”.

Hablando en Festival de Cine de Turíndonde recibirá el premio Stella della Mole durante la ceremonia de clausura, Lindon habló sobre lo que impulsa la mayoría de sus elecciones.

«Si una película en la que estoy puede cambiar incluso a una persona, si puede cambiar la opinión de alguien que es racista, antisemita u homofóbico, entonces es bueno que esté haciendo este trabajo».

Dijo que algunos de sus roles le han “evitado comportarse mal en la vida”.

«No puedo hablar mal con quienes me sirven en los restaurantes. No puedo ir de vacaciones a Saint-Tropez ni conducir un descapotable. Tengo que comportarme como mis personajes, porque no hay nada peor que hacer creer en algo y ser todo lo contrario en la vida real».

Y añadió: «A las personas famosas les gusta predicar, pero todavía usan sus aviones privados y comen en palacios. Está bien, cada uno tiene su propia conciencia, pero no me hables de la contaminación por dióxido de carbono».

«Soy un ser humano: soy débil. Estas películas me obligan a ser más fuerte, aunque sea un poco».

En el festival, Lindon presentó Stéphane Brizé‘s «En guerra,» sobre una huelga en una fábrica: “Es una de mis películas favoritas y la rodé con mi director favorito”. También hicieron “La medida de un hombre”, que le valió un César y un premio en Cannes, “Mademoiselle Chambon”, “Algunas horas de primavera” y “Otro mundo”.

También presentó al público a Jean Boronat, uno de los actores no profesionales del set, quien elogió a Lindon por “ser modesto pero hacer mucho por la gente fuera del cine”. «Estoy enamorado de lo que él representa y encarna».

Lindon no es ajeno a los papeles más llamativos, ya que apareció en la controvertida película ganadora de Cannes. «Titanio» e interpretó al escultor Auguste Rodin. También se unió recientemente al elenco repleto de estrellas de “The Entertainment System Is Down” de Ruben Östlund. Sin embargo, fue “En guerra» que «lo conmovió especialmente profundamente».

«Mi personaje es un sindicalista, pero está dispuesto a perder la vida, perder su trabajo, perder a su familia. Está dispuesto a perderlo todo para ayudar a que una causa avance», explicó.

«A menudo decimos: ‘Daría cualquier cosa para que las cosas vayan mejor’, pero no lo decimos en serio. Daríamos mucho, pero no todo. Él no se guarda nada».

El papel fue uno de los mayores desafíos que jamás haya enfrentado como actor.

«Necesitaba demostrarme a mí mismo que, a pesar de venir de una familia burguesa, todavía podía encarnarlo. Tuve que dejar de lado muchas cosas y privilegios. Sé lo que me costó, pero no me arrepiento. De hecho, me aportó mucho».