La estrella en ascenso de los Knicks muestra una gran ventaja en la G League

El Knicks de Nueva York continúan descubriendo ventajas dentro de su sistema de desarrollo, y pocos prospectos están atrayendo más atención internamente o en la liga que Dink Pate.

Con sólo 19 años, Pate se ha convertido en un punto focal para los Westchester Knicks, mostrando el tipo de producción integral que ha comenzado a llamar la atención en toda la G League.

Si bien los resultados de Westchester han sido inconsistentes (4-20), el crecimiento individual de Pate se ha destacado, posicionándolo como una de las apuestas de desarrollo a largo plazo más intrigantes que operan actualmente en el nivel.

Los New York Knicks observan cómo toma forma su producción innovadora

Pate asumió un papel destacado para Westchester esta temporada y cumplió en consecuencia.

A lo largo de 24 partidos, incluidos 20 como titular, promedia 18,0 puntos, 6,9 rebotes, 4,3 asistencias y 1,0 robos por partido mientras dispara un 38,2% desde el campo y un 36,1% desde la línea de tres puntos.

Su producción ha aumentado aún más en las últimas semanas. Durante un tramo de ocho partidos para abrir la temporada regular, Pate ha promediado 20,0 puntos, 7,8 rebotes y 4,1 asistencias mientras registra muchos minutos, a menudo acercándose a los 37 por noche.

Durante ese lapso, su eficiencia ha dado un salto notable, con su tiro general aumentando al 41,1% y su precisión de tres puntos aumentando al 46,1% en 11,1 intentos por juego.

El 9 de enero contra el Stockton ReyesPate estalló con 31 puntos, empatando el récord de su carrera con ocho triples y terminando la noche sin cometer ninguna pérdida.

Eso siguió a su actuación más completa de la temporada a principios de diciembre, cuando registró un triple-doble de 37 puntos con 11 rebotes y 13 asistencias contra los College Park Skyhawks.

Pate ha demostrado capacidad para anotar en los tres niveles, recuperarse por encima de su posición y crear consistentemente oportunidades para sus compañeros de equipo. Su carga de trabajo refleja tanto su importancia para la alineación como el compromiso de la organización de acelerar su desarrollo a través de la responsabilidad.

La joven perspectiva rangos tercero en la G League en total de minutos jugados (844,3), ocupa el puesto 13 en puntos totales anotados (433) y segundo en triples anotados (82).

Con una altura de 6 pies 8 pulgadas y operando principalmente como guardia, el tamaño, la versatilidad y la creciente confianza ofensiva de Pate lo convierten en un rival difícil, particularmente dada su edad y su creciente experiencia profesional.

Un camino poco convencional con flexibilidad de la NBA

El ascenso de Pate tiene sus raíces en una trayectoria profesional poco convencional. A pesar de tener sólo 19 años, ya tiene tres años de experiencia en la G League.

Se convirtió en el jugador de baloncesto profesional más joven en la historia de Estados Unidos cuando se saltó el último año de la escuela secundaria para convertirse en profesional a los 17 años, firmando con la G League Ignite.

Esa decisión lo colocó en una vía rápida frente a competidores mayores y más desarrollados físicamente, acelerando tanto su curva de aprendizaje como su exposición.

Después de temporadas con Ignite y los Capitanes de la Ciudad de México, Westchester adquirido Los derechos de jugador que Pate regresó el verano pasado después de que no fue seleccionado en el Draft de la NBA de 2025 luego de un período con los Knicks durante la Liga de Verano.

La organización claramente lo veía como un proyecto a largo plazo con ventajas y no como un producto terminado.

A lo largo de 105 partidos de la G League, Pate tiene promedios de 11,3 puntos, 4,7 rebotes y 2,8 asistencias en divisiones de tiro modestas, lo que refuerza que su producción actual representa una ruptura genuina en lugar de una continuación de tendencias pasadas.

Es importante destacar que Pate tiene actualmente un contrato estándar de la G League. Si bien los Knicks controlan sus derechos de la G League, sigue siendo libre de firmar con cualquier NBA equipo en un contrato bidireccional, de 10 días o estándar si surge la oportunidad.

Con Nueva York abriendo recientemente un lugar en la lista de dos vías después de renunciar Tosan Evbuomwan Para evitar que su trato quede garantizado, la situación de Pate sigue siendo inestable.

Si su producción continúa con su trayectoria actual, el tiempo de Pate en Westchester puede servir menos como un destino y más como un punto de lanzamiento. Si esa oportunidad finalmente llega con los Knicks u otro equipo de la NBA dependerá de cómo se siga evaluando su rápido avance.