La estrella en ascenso de Buccaneers lista para desafiar el título de Sack en 2025

Si hay una cosa el Tampa Bay Buccaneers no puedo permitirse este año, es otro comienzo lento de Calijah Kancey. En cada una de sus dos primeras temporadas, la ex selección de primera ronda ha sufrido lesiones en el ternero a principios de temporada que lo han ralentizado.

Pero, después de una temporada baja saludable y un sólido campo de entrenamiento, Todd Bowles y los Bucs tienen altas expectativas. El atlético‘S y Pompei Cree que está listo para dar el salto para liderar todas las tacleadas defensivas en capturas esta temporada.

Kancey listo para la ruptura después de ‘Progress estable’ en 2023 y 2024

Ayer, El atlético El personal de la NFL compiló una predicción audaz para cada equipo en 2025. Después de «progreso constante» en sus dos primeras temporadas, el escritor senior Dan Pompei proyectó que el liniero defensivo de los Buccaneers, Calijah Kancey, liderará todos los tacleados defensivos en capturas.

Pero, como señaló Pompei, Kancey ha experimentado lesiones recurrentes de la pantorrilla que ya le han costado ocho juegos. Como uno de los corredores interiores más pequeños en la liga, Kancey se basa más en su rapidez y capacidad para explotar fuera de la línea que la fuerza abrumadora.

Una de las claves de la ascensión de Kancey será la adición de veterano corredor de borde Haason Reddick. Como Ashlie Abrahams de Buccaneers Wire Escribió sobre mayo, Reddick debería ser una de las adiciones de agentes libres más impactantes de la liga.

«Bowles ahora tiene la flexibilidad de mover a Reddick, soportarlo, dejarlo en cobertura ocasionalmente o dejarlo atravesar las orejas y atacar al mariscal de campo», escribió Abrahams. «Emparejando a Reddick con un corredor de pases emergente Yaya Diaby debería crear más oportunidades para sacos, no desde el exterior sino por dentro para Vita Vea y Calijah Kancey ”, continuó Abrahams.

Mientras que Vea tiende a recibir la mayor parte de la atención por adelantado, Buccaneers Staff Writer/Reporter Brianna Dix escribió que «Kancey proporciona un complemento ideal a la fuerza de Vea» durante su revisión de posición de 2024 en enero.

«Él prueba a los linieros con un resumen mental de Tells, luego usa una variedad de movimientos en su caja de herramientas para cebar la línea de scrimmage», escribió Dix. «Kancey se convirtió en un punto focal en los paquetes de presión de Todd Bowles en 2024 con su explosión y sus pies contrarios», continuó.

Todd Bowles y Buccaneers esperan grandes cosas «para Kancey en 2025