La estrella del pop indio King y Warner Music presentan el sencillo ‘Kamaal Hai’

estrella del pop indio Rey ha presentado el vídeo de “Kamaal Hai”, una colaboración de pop-dance con Música Warner India que sirve como sencillo principal de su sexto álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para principios del próximo año.

La canción, compuesta por King y Aditya Dev con letra de King, presenta al actor Sahher Bambba, quien apareció recientemente en “The Ba***ds of Bollywood”.

El director Lendrick Kumar dirigió el vídeo musical, que se rodó en Kochi. La imagen cinematográfica combina elementos de acción y comedia, protagonizada por King y Bambba junto al veterano actor Lilliput (MM Faruqui) en un ambiente estilizado de gángsters con automóviles antiguos y estética de época.

“’Kamaal Hai’ marca el comienzo de una nueva era para mí y quería que las imágenes se sintieran tan explosivas como la canción”, dijo King. «Trabajar con Sahher Bambba y Lilliput señor fue un placer absoluto. Aportaron mucho encanto, ritmo y personalidad al mundo que estábamos construyendo. Lo más importante es que colaborar con Lendrick Kumar en el vídeo fue una experiencia increíble ya que su visión, ritmo y tratamiento convirtieron la pista en este viaje más grande que la vida, lleno de danza, acción y humor».

Bambba añadió: «Trabajar en esta canción ha sido una experiencia muy refrescante para mí. El equipo, especialmente Lendrick, creó un espacio lúdico y de apoyo que realmente permitió que la actuación respirara. Y con la energía fácil y contagiosa de King en el set, todo fluyó aún mejor. Estoy realmente emocionado con lo que hemos creado juntos».

King, conocido por éxitos como “Maan Meri Jaan” y “Tu Jaana Na Piya”, se convirtió en uno de los primeros artistas indios en ingresar al Top 25 global de Spotify. Tiene previsto actuar en el Music Head Festival en Itanagar el 22 de noviembre, con fechas adicionales en India a continuación.

Mira el vídeo aquí: