La estrella del PGA Tour lista para regresar después de una ausencia de siete meses por lesión

Después aproximadamente siete meses de distancia de la competencia, Will Zalatoris ha confirmado su regreso, un momento significativo para un jugador que alguna vez pareció destinado a lo más alto del ranking mundial de golf. El estadounidense de 29 años anunció que jugará en el Desafío de golf de Down Bank en diciembre, marcando su primera apertura competitiva desde que se sometió a una cirugía en mayo.

Zalatoris’ la ausencia ha acechado grande en los círculos de golf. Ganador del PGA Tour, había estado compitiendo en majors y formando parte de la élite del deporte antes de que su salud lo obligara a abandonar el campo.

“Gracias a mi equipo, amigos y familiares por estar ahí para mí durante este viaje”, dijo Zalatoris. «¡Esperamos verlos a todos en el otoño!»

Will Zalatoris (atrás) está comprometido con el Nedbank Golf Challenge en Sudáfrica (4/12-7/12). No ha hecho un comienzo desde que fue operado en mayo. pic.twitter.com/E7ykIA9u2z – Golf desvalido (@UnderdogGolf) 17 de octubre de 2025

La lesión y su precio

Zalatoris’ problemas de espalda derivados de hernias discales, una afección grave para cualquier atleta, especialmente para uno cuyo juego se basa en la precisión, la torsión y los movimientos rotacionales repetidos. Se sometió a una cirugía en mayo y, como resultado, se perdió una parte importante de la temporada.

«Hola a todos, les comparto una actualización de salud», dijo Zalatoris en una publicación en las redes sociales. “Esta primavera comencé a sentir algunas molestias e inestabilidad en la espalda que progresivamente empeoraron.

«Después del Campeonato de la PGA, una resonancia magnética mostró que tenía dos hernias discales nuevamente. Después de discutir las opciones con mi equipo médico, me sometí a una cirugía el viernes pasado con el Dr. Michael Duffy en el Texas Back Institute.

«Me alegra decir que me desperté sintiéndome bien y entusiasmado con la salud de mi espalda a largo plazo. Es hora de concentrarme en mi recuperación y volver después de ella».

¿Qué hizo esto? despido particularmente desafiante fue el momento y el contexto. En el momento de la lesión, Zalatoris era visto como una estrella en ascenso con potencial para un campeonato importante. Perder meses de acción puede afectarlo todo: el ritmo del swing, la sensación competitiva, la confianza y el acondicionamiento. El revés físico es una cosa y el aspecto psicológico de recuperarse de él es otra muy distinta.

Lo que significa su regreso para su juego

Cuando Zalatoris regrese, no se tratará simplemente de aparecer; se tratará de qué tan cerca puede llegar de su máximo rendimiento anterior. Debe redescubrir su sentido de los tiros, recuperar su resistencia para 72 hoyos y recuperar la agudeza mental que exige el golf de élite.

Ha elegido un evento en el Calendario del Tour Mundial DP en lugar de volver a entrar inmediatamente en una zona de alta presión. Mayor del PGA Tourlo que indica un enfoque mesurado. Al volver a competir, Zalatoris se da la oportunidad de poner a prueba su forma física, su swing y su mentalidad competitiva antes de lanzarse a lo más profundo. Esta es una medida prudente, no apresurada.

Implicaciones para el panorama del PGA Tour

El regreso de Zalatoris añade otra capa de intriga al campo competitivo del PGA Tour. Con estrellas en ascenso, campeones establecidos y talento global convergiendo, su regreso significa que hay un contendiente más serio en la mezcla. Su presencia eleva las apuestas en los torneos, especialmente en la lucha libre de golf con sus propios cambios generacionales.

Mientras Zalatoris se prepara para regresar, hay varios indicadores clave a monitorear: ¿Cómo cambiará su swing (si es que cambia), cómo se mantendrá su resistencia a lo largo de cuatro rondas y dónde se desarrollará su ranking mundial ¿responder? Estos darán pistas no sólo sobre su preparación actual, sino también sobre su trayectoria a corto plazo.

Igualmente importante es el lado mental. ¿Exhibirá el estilo agresivo y confiado que mostró antes? ¿Será vacilante? ¿Cómo se sentirán los malos tiros o las malas rondas después de un largo descanso? Las respuestas a estas preguntas determinarán si su regreso es simplemente un regreso o un reingreso a la élite.